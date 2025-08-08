La oficina de Netanyahu niega el partido de gritos informado con Trump







La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó los informes que alegan que el presidente Trump reprendió al líder por negar que hay una crisis de inanición en Gaza en medio de la guerra de Israel-Hamas.

“El informe que alega que se produjo un partido de gritos entre el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump es una noticia falsa total”, dijo la oficina de Netanyahu en un comunicado de viernes después de Noticias de NBC informó la turbulenta discusión.

Según los informes, la llamada telefónica ocurrió el 28 de julio, después de que el presidente le dijo a los periodistas que había visto imágenes de personas que “parecen muy hambrientas” y dijo que hay “hambre real” solo un día después de que Netanyahu rechazara las historias que detallaban la hambruna.

El primer ministro israelí solicitó una conversación con Trump durante su viaje a Escocia y estuvo conectado con el líder en cuestión de horas, informó NBC News.

Un funcionario de los Estados Unidos le dijo a The Outlet que el presidente habló “la mayor parte de la conversación” durante “una conversación directa y unidireccional sobre el estado de ayuda humanitaria”.

Subieron tensiones sobre la ayuda humanitaria en el terreno, particularmente la Fundación Humanitaria Americana de Gaza (GHF).

“Estados Unidos no solo siente que la situación es grave, sino que la posee debido a GHF”, dijo el ex funcionario estadounidense informado sobre la llamada a NBC.

La Casa Blanca dijo que la prioridad de la administración Trump es entregar alimentos a los necesitados mientras avanza con negociaciones de alto el fuego.

En los últimos días, los aliados estadounidenses de Canadá, Francia y el Reino Unido han hecho llamados para calmar el conflicto en la región en medio de la crisis humanitaria.





