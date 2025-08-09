Trump le da una pregunta a los periodistas sobre la pregunta de Epstein

El presidente Trump se fue después de ser interrogado sobre los informes de que estaba listo para tener una reunión de estrategia con sus funcionarios de la administración para discutir el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein.

Múltiple informes el miércoles señaló que la reunión se llevaría a cabo en la residencia del vicepresidente JD Vance para discutir si Libere la transcripción del fiscal general adjunto Todd Blanche’s entrevista El mes pasado con Epstein Complice Ghislaine Maxwell. CNN fue el primero en informar.

Se dijo que la reunión incluyó a Trump, Vance, Jefa de Estado Mayor de la Casa Blanca, Susie Wiles, la Fiscal General Pam Bondi, el Director del FBI Kash Patel y Blanche.

Los periodistas le preguntaron a Trump El miércoles sobre la reunión que, según los informes, ocurrió esa noche, pero el POTUS no lo tenía.

“No sé, podría hacerte esa pregunta”, respondió Trump antes de mirar a Vance. “No lo sé, pero creo que aquí está el hombre aquí”.

Vance luego golpeó la credibilidad de esos informes.

“Lo vi informado hoy, y son noticias completamente falsas. No nos reunimos para hablar sobre la situación de Epstein, y creo que el periodista que informó que necesita obtener mejores fuentes”, alegó Vance.

Declarando que “todo el asunto es un engaño”, Trump pasó a culpar a los demócratas.

“Es presentado por los demócratas porque hemos tenido los seis meses más exitosos en la historia de nuestro país, y esa es solo una forma de tratar de desviar la atención a algo que es una mierda total. ¿Ok?” Trump agregó.

Según los informes, la reunión fue cancelada, según Reuters.

La Casa Blanca y el FBI no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de HuffPost.

El POTUS también afirmó a principios de esta semana que no fue informado sobre la decisión de mover a Maxwell de una prisión federal en Florida a una prisión federal en Texas.

“No lo sabía en absoluto”, dijo Trump. “No es algo muy poco común”.

Maxwell, un cómplice desde hace mucho tiempo del delincuente sexual condenado y el deshonrado financiero Epstein, fue trasladado a Texas mientras cumplía su sentencia de prisión de 20 años debido a su equipo legal apelando su caso ante la Corte Suprema.

A principios de esta semana, la oficina de Vance se duplicó al negar los informes.

“La historia de CNN es pura ficción. Nunca hubo una supuesta reunión programada en la residencia del vicepresidente para discutir la estrategia de Epstein”, dijo el director de comunicaciones de Vance, William Martin.