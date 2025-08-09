Hegseth vuelve a publicar una historia que lo ata a la iglesia con pastores que dicen que las mujeres no deberían votar

Hegseth vuelve a publicar una historia que lo ata a la iglesia...







Secretario de Defensa Pete Hegseth repostado Un segmento de CNN sobre un pastor que cree que las mujeres no deben votar en la plataforma de redes sociales X.

El segmento En gran medida se centra en el pastor Doug Wilson, un nacionalista cristiano que cofundó la comunión de las iglesias evangélicas (CREC) reformadas en Idaho.

El informe muestra que Wilson aboga por una nación cristiana y entretuvo la idea de que las mujeres no deberían votar.

“Me gustaría ver a esta nación como una nación cristiana, y me gustaría que este mundo fuera un mundo cristiano”, dijo Wilson.

El clip también muestra al compañero pastor Toby Sumpter, diciendo: “En una sociedad ideal, votaríamos como hogares”, y Jared Longshore, otro pastor, diciendo que apoyaría la derogación de los 19thEnmienda.

Amy Prince, un feligrés entrevistado para el segmento, dijo que su esposo “es el jefe de nuestra casa, y yo lo someto a él”.

Wilson, en el video, también dice que no cree que las mujeres deberían ocupar puestos de liderazgo en el ejército, ni deberían poder desempeñar roles de combate de alto perfil.

Esto se hace eco de un sentimiento similar de Hegseth. En diciembre de 2024, el jefe del Pentágono dijo: “Estoy directamente dando que no deberíamos tener mujeres en roles de combate. No nos ha hecho más efectivos, no nos ha hecho más letal, ha hecho que la lucha sea más complicada”.

El video de CNN muestra un video de Pete Hegseth asistiendo a un servicio en la iglesia de Wilson.

Esto se produce cuando la administración Trump ha tratado de erradicar el sesgo “anticristiano” en el gobierno, incluso emitiendo una orden ejecutiva de febrero sobre el asunto.

Hegseth organizó un servicio de oración En el Pentágono a principios de este año, que, según el segmento de informes, se ha convertido en un evento mensual.

Trump también creó una oficina de fe de la Casa Blanca dirigida por la Rev. Paula White, quien se caracteriza como una “reformador cultural. ”





Fuente