Trump dice que se reunirá con Putin el próximo viernes en Alaska para discutir el acabado de la guerra de Ucrania

WASHINGTON (AP) – El presidente Donald Trump dijo que se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin el próximo viernes en Alaska para Discuta poner fin a la guerra en Ucraniaun posible avance después de semanas de expresar frustración de que no se estaba haciendo más para sofocar la lucha.

El Kremlin aún no ha confirmado los detalles, que Trump anunció en las redes sociales, pero ambas naciones habían dicho que esperaban que una reunión pudiera ocurrir tan pronto como la próxima semana.

Tal cumbre puede resultar fundamental en una guerra que comenzó hace más de tres años cuando Rusia invadió a su vecino occidental y ha llevado a decenas de miles de muertes, aunque no hay garantía de que detenga los combates desde que Moscú y Kiev permanecen muy separado en sus condiciones para la paz.

En los comentarios a los periodistas de la Casa Blanca antes de que su puesto confirmara la fecha y el lugar, Trump sugirió que cualquier acuerdo probablemente implicaría “algún intercambio de territorios”, pero no dio detalles. Los analistas, incluidos algunos cercanos al Kremlin, han sugerido que Rusia podría ofrecer renunciar al territorio que controla fuera de las cuatro regiones que dice haber anexado.

Trump dijo que su reunión con Putin vendría antes de una discusión sentada que involucre al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Trump también acordó previamente reunirse con Putin incluso si el líder ruso no se reuniera con Zelenskyy. Eso avivó los temores en Europa de que Ucrania podría ser marginado en los esfuerzos para detener el mayor conflicto del continente desde la Segunda Guerra Mundial.

El anuncio de Trump de que planeaba organizar a uno de los adversarios de Estados Unidos en suelo estadounidense rompió con las expectativas de que se encontrarían en un tercer país. El gesto da validación a Putin después de que Estados Unidos y sus aliados habían tratado de convertirlo en un paria sobre su guerra contra Ucrania.

Al principio del mandato de Putin, se reunió regularmente con sus homólogos estadounidenses. Eso disminuyó y el tono se convirtió en más acumulado cuando las tensiones aumentaron entre Rusia y Occidente después de que Moscú anexó ilegalmente la península de Crimea de Ucrania en 2014 y enfrentó acusaciones de intromisión en las elecciones estadounidenses de 2016.

La última visita de Putin a los Estados Unidos fue en 2015, cuando asistió a la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La reunión en Alaska sería la primera cumbre de los Estados Unidos en Rusia desde 2021, cuando el ex presidente Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra.

Después de anunciar el viernes un marco destinado a terminar décadas de conflicto en otras partes del mundo, entre Armenia y Azerbaiyán, Trump dijo que se reuniría con Putin “muy pronto”. Su publicación posterior dijo que “la muy esperada reunión” ocurriría el 15 de agosto en Alaska y seguirían más detalles.

‘Territorios de intercambio’

Trump había dicho a los periodistas que la cumbre habría sido antes, “pero supongo que hay arreglos de seguridad que desafortunadamente la gente tiene que hacer”.

Trump dijo: “El presidente Putin, creo, quiere ver la paz, y Zelenskyy quiere ver la paz”. Él dijo que “para ser justos con el presidente Zelenskyy, está obteniendo todo lo que necesita, suponiendo que hagamos algo”.

Trump dijo que un acuerdo de paz probablemente significaría que Ucrania y Rusia intercambiarían algún territorio que cada uno controlan.

“Nada fácil”, dijo el presidente. “Pero vamos a recuperar algo. Vamos a cambiar un poco. Habrá algún intercambio de territorios, para mejorar ambos”.

Presionó si esta fue la última oportunidad para hacer un gran acuerdo de paz, Trump dijo: “No me gusta usar el término última oportunidad” y dijo que “cuando esas armas comienzan a sonar, es terriblemente difícil hacer que se detengan”.

Exasperado que Putin no atendió sus llamadas para dejar de bombardear las ciudades ucranianas, Trump hace casi dos semanas subió su ultimátum Para imponer sanciones adicionales a Rusia e introducir aranceles secundarios dirigidos a países que compran petróleo ruso si el Kremlin no se movía hacia un acuerdo.

El La fecha límite fue el viernes. Pero la Casa Blanca no respondió preguntas esa noche sobre el estado de posibles sanciones después del anuncio de Trump de una próxima reunión con Putin.

Antes de que Trump anunciara la reunión con Putin, sus esfuerzos para presionar a Rusia para que detuvieran la lucha. No entregó progreso. El ejército más grande del Kremlin avanza lentamente en Ucrania a un gran costo en tropas y armaduras mientras implacablemente bombardea las ciudades ucranianas. Rusia y Ucrania están muy separados en sus términos para la paz.

Las tropas ucranianas dicen que están listas para seguir luchando

Las fuerzas ucranianas están encerradas en intensas batallas a lo largo de la línea delantera de 1,000 kilómetros (620 millas) que serpentea del noreste al sureste de Ucrania. El área de Pokrovsk de la región oriental de Donetsk está tomando la peor parte del castigo mientras Rusia busca salir en la región vecina de Dnipropetrovsk. Ucrania tiene una importante escasez de mano de obra.

También se está llevando a cabo una intensa lucha en la región fronteriza de Sumy del Norte de Ucrania, donde las fuerzas ucranianas están involucrando a los soldados rusos para evitar que se envíen refuerzos desde allí a Donetsk.

En el área de Pokrovsk de Donetsk, un comandante dijo que cree que Moscú no está interesado en la paz.

“Es imposible negociar con ellos. La única opción es derrotarlos”, dijo Buda, un comandante de una unidad de drones en la brigada espartana, a Associated Press. Usó solo su señal de llamado, de acuerdo con las reglas del ejército ucraniano.

“Me gustaría que estén de acuerdo y que todo esto se detenga, pero Rusia no estará de acuerdo con eso. No quiere negociar. Por lo tanto, la única opción es derrotarlos”, dijo.

En la región del sur de Zaporizhzhia, un comandante de obús que usa el llamado Sign Varsovia dijo que las tropas están decididas a frustrar la invasión de Rusia.

“Estamos en nuestra tierra, no tenemos salida”, dijo. “Así que nos mantenemos firmes, no tenemos otra opción”.

En esta fotografía de la piscina distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside una reunión del Consejo de Seguridad en el Kremlin en Moscú el 8 de agosto de 2025.

Putin hace una gran cantidad de llamadas telefónicas

El Kremlin dijo el viernes que Putin recibió una llamada telefónica con el líder chino Xi Jinping, durante el cual informó a Xi sobre los resultados de su reunión a principios de esta semana con Enviado de Trump Steve Witkoff. Funcionarios del Kremlin dijeron que Xi “expresó su apoyo a la solución de la crisis ucraniana a largo plazo”.

Putin debe visitar China el próximo mes. China, junto con Corea del Norte e Irán, tienen proporcionó apoyo militar Para el esfuerzo de guerra de Rusia, dice Estados Unidos.

El primer ministro indio, Narendra Modi, dijo en X que también tenía una llamada con Putin para hablar sobre los últimos desarrollos de Ucrania. Triunfo firmado una orden ejecutiva El miércoles para colocar una tarifa adicional del 25% en India por sus compras de petróleo ruso, que según el presidente estadounidense está ayudando a financiar la guerra de Rusia.

Las llamadas de Putin siguieron a sus conversaciones telefónicas con los líderes de Sudáfrica, Kazajstán, Uzbekistán y Bielorrusia, dijo el Kremlin.

Las llamadas sugirieron al menos a un analista que Putin tal vez quería informar a los aliados más importantes de Rusia sobre un posible acuerdo que podría llegar a una cumbre con Trump.

“Significa que se ha alcanzado algún tipo de acuerdo de paz real por primera vez”, dijo Sergei Markov, analista con sede en Pro-Kremlin Moscú.

Los analistas dicen que Putin tiene como objetivo sobrevivir a Occidente

Putin dijo en un anterior declaración que esperaba reunirse con Trump tan pronto como la próxima semana, posiblemente en el Emiratos Árabes Unidos.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos de Washington, dijo en una evaluación el jueves que “Putin sigue sin interés en terminar su guerra y está intentando extraer concesiones bilaterales de los Estados Unidos sin participar significativamente en un proceso de paz”.

“Putin continúa creyendo que el tiempo está del lado de Rusia y que Rusia puede sobrevivir a Ucrania y Occidente”, dijo.