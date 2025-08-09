Murkowski esperanzado por el “progreso genuino” en la cumbre de Trump-Putin Alaska







La senadora Lisa Murkowski (R-Alaska) espera que la próxima reunión entre el presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en su estado natal ayude a poner fin a la guerra en Ucrania.

“Esta es otra oportunidad para que el Ártico sirva como un lugar que reúna a los líderes mundiales para forjar acuerdos significativos”, publicó Murkowski sobre La plataforma de redes sociales x. “Si bien sigo profundamente cauteloso con Putin y su régimen, espero que estas discusiones conduzcan a un progreso genuino y ayuden a poner fin a la guerra en términos equitativos”.

Trump anunció el viernes por la noche en las redes sociales que está programado para reunirse con Putin para participar en conversaciones de paz el 15 de agosto en Alaska.

Más temprano en el día, Trump dijo que discutiría el intercambio de territorios con Putin, quien Según se informa, flotó Una propuesta de alto el fuego que involucra a Ucrania haciendo concesiones territoriales.

Las conversaciones se producen cuando el presidente se ha frustrado cada vez más con Putin en los últimos meses durante más de tres años de guerra en Ucrania.

El presidente impuso previamente una fecha límite del 8 de agosto para un alto el fuego y amenazó con imponer sanciones adicionales a la economía rusa.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no fue invitado a la reunión de Alaska, pero Trump dijo que tal vez en el futuro podría celebrar un evento similar con ambos líderes mundiales.

Murkowski ha condenado durante mucho tiempo la invasión de Rusia a Ucrania.

El 31 de julio, presentó un proyecto de ley con la senadora Jeanne Shaheen (DN.H.), miembro de clasificación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pidiendo $ 50 mil millones en ayuda para Ucrania.

Cuando Trump declaró que Ucrania comenzó la guerra este año, ella criticó al presidente, afirmando que la hizo “enferma para el estómago”.

“Sé que la política exterior no es para los débiles de corazón, pero en este momento, estoy enfermo del estómago, ya que la administración parece estar alejándose de nuestros aliados y abrazando a Putin, una amenaMarzo.

Putin fue el último en suelo estadounidense en 2015 para una cumbre de la ONU. Las conversaciones directas entre los Estados Unidos y el presidente ruso no se han celebrado desde 2021, cuando Putin y el ex presidente Biden se conocieron en Ginebra.





Fuente