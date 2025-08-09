La Casa Blanca marca los 200 días de Trump con un video extraño

La Casa Blanca celebró el puesto 200 del presidente Donald Trump en el cargo de una manera peculiar esta semana.
El jueves, la cuenta oficial de la Casa Blanca x Marcó el hito con lo que se describe como una serie de victorias, afirmando audazmente que todo lo que Trump hace es “ganar”, aunque muchos dirían todo lo contrario.
“No dormimos, ganamos”, dijo el Post.
Después del HumbleBrag de la administración llegó un video montaje, con clips de una variedad de programas de televisión y películas que abarcan décadas. El giro? La compilación contó con varias celebridades que se han opuesto públicamente y, a veces, con vehemencia a Trump, sobre todo Will Ferrell y Leonardo DiCaprio.
En octubre del año pasado, Ferrell respaldó a Kamala Harris en su oferta por la Casa Blanca. En el video titulado “Hombres blancos fuertes para Kamala Harris”, al actor “Elf” se unió a Billy Eichner y corrió por las calles de la ciudad de Nueva York instando a los estadounidenses a las encuestas. Él también apareció en un video de campaña separado Apoyando a Harris.
¿En cuanto a DiCaprio? De hecho, su corazón no continuó para Trump durante las elecciones del año pasado. En un video de Instagram Publicado en su cuenta el año pasado, el actor “Titanic” declaró que Trump “continúa negando los hechos”.
“Necesitamos líderes que estén equipados para promulgar políticas climáticas que ayuden a salvar el planeta, y es por eso que estoy emitiendo mi voto por @kamalaharris el 5 de noviembre”, subtituló el video.
20 años deGratisPeriodismo
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Apoya a HuffPost
Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.
Otras figuras presentadas en los fragmentos en el montaje de la Casa Blanca para Trump fueron Tiger Woods, Nick Offerman, Jenna Fischer, Keanu Reeves y Jeremy Allen White.