Trump aumentará la policía federal en DC para la segunda noche de patrulla







El presidente Trump aumentará la presencia federal de la aplicación de la ley en Washington, DC, para la segunda noche de patrulla, agregó organizaciones después de promocionar una exitosa primera noche.

Las organizaciones adicionales incluyen el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la División de Uniformes del Servicio Secreto de EE. UU. Y la Policía Federal de la Policía de Investigación de la Oficina Federal, así como el Servicio de Alguaciles de EE. UU., Para garantizar el enjuiciamiento, no solo los arrestos, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Más de 120 policías federales estarán en áreas de alto tráfico, y los oficiales serán muy visibles y marcados, dijo el funcionario.

El jueves por la noche, el funcionario dijo que se realizaron arrestos por posesión de armas de fuego robadas y drogas ilegales durante varias paradas de tráfico.

“En la dirección del presidente Trump, el aumento de la presencia federal de la aplicación de la ley en DC anoche fue un gran éxito. Este es el primer paso para detener el crimen violento que ha estado afectando las calles de Washington, DC. Los residentes y los visitantes de la capital de nuestra nación pueden estar seguros de que Trump está entregando su promesa de hacer que DC salga a salvo nuevamente”, dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Se espera que los agentes de la ley federales patrullen las calles durante siete días. El grupo original fue dirigido por la Policía del Parque de los Estados Unidos e incluyó oficiales y agentes del FBI; Administración de Control de Drogas; Oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos; divisiones de inmigración y aplicación de aduanas; y otras agencias.

Trump a principios de esta semana dijo que estaba considerando tomar el control del Departamento de Policía de Washington, DC, a raíz de un ataque violento contra un antiguo empleado de eficiencia del Departamento de Gobierno (DOGE).

El presidente ha expresado su frustración sobre el crimen y la falta de vivienda en la capital de la nación, a pesar de los datos que mostraron el crimen en DC estaba abajo35 por ciento en 2024 del año anterior, marcando un mínimo de 30 años.

Emitió una orden ejecutiva en marzo estableciendo el grupo de trabajo seguro de DC “para garantizar una participación federal efectiva” en la aplicación de las leyes de inmigración y redirigir los recursos para detener y deportar a los migrantes en Washington, así como monitorear su estado de “ciudad santuario” para cumplir con las leyes federales de inmigración.





