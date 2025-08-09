Trump podría obtener aún más control de los militares

La última prueba de los poderes del presidente Donald Trump comienza la próxima semana en California.

Fue entonces cuando un juez federal sopesará si la administración Trump violó una ley de casi 150 años cuando desplegó miles de la Guardia Nacional y 700 marines de servicio activo a Los Ángeles este verano contra los deseos del gobernador del estado y el alcalde de la ciudad.

El juicio de banca comenzará el lunes en California, donde se le pedirá al juez de distrito senior de los Estados Unidos, Charles Breyer, que decida si Trump había sobrepasado la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe que el ejército estadounidense actúe como un brazo de la ley nacional, excepto en las circunstancias más extraordinarias. También se espera que el juez escuche argumentos de ambos lados sobre la definición de una “rebelión”.

Las apuestas en el caso son altas, y no solo para California: probará las longitudes a las que Trump, o cualquier futuro presidente, puede usar la fuerza militar para anestar a los inquietud o evitar a los funcionarios locales, así como cómo podrían planear manejar manifestaciones u otras crisis en un estado determinado.

La demanda fue presentada por el gobernador de California Gavin Newsom y el fiscal general del estado, Rob Bonta, quien calificó las acciones de la administración “un paso inconfundible hacia el autoritarismo. ”

Trump, el gobernador argumentó en su demanda, no tenía la autoridad constitucional para enviar tropas o hacerse cargo de la Guardia Nacional del Estado sin su consentimiento expreso. La administración había “fabricado [a] Crisis ”, dijo el gobernador en una declaración del 9 de junio.

“Este es él causando intencionalmente el caos, aterrorizando a las comunidades y poniendo en peligro los principios de nuestra gran democracia”, dijo Newsom.

El caso proviene de El despliegue de tropas de Trump Para responder a las protestas contra las redadas de inmigración llevadas a cabo en el Distrito de Moda del centro de Los Ángeles en junio.

Los manifestantes intentaron sin éxito detener esas redadas, con los manifestantes que se reunieron fuera de un juzgado federal la noche del 6 de junio. Las escaramuzas estallaron entre los manifestantes y la policía, y el palacio de justicia fue destrozado. La policía local declaró una asamblea ilegal, y a medida que se extendieron los rumores de más redadas, otras manifestaciones surgieron, incluida una en la que se incendió un automóvil. La noche siguiente, el 7 de junio, Trump emitió un memorando autorización El despliegue de 2,000 tropas de la Guardia Nacional de California por hasta 60 días, aparentemente para responder a los disturbios.

“Si el gobernador Gavin Newscum, de California, y la alcaldesa Karen Bass, de Los Ángeles, no pueden hacer su trabajo, que todos saben que no pueden, entonces el gobierno federal intervenirá y resolverá el problema, los disturbios y los saqueadores, ¡la forma en que debe resolverse!” Triunfo escribió en las redes sociales el mismo día.

Era la primera vez en más de 50 años que el gobierno federal optó por transportar a la Guardia Nacional sin la aprobación de un gobernador, lo que generalmente se requiere: ni Newsom ni Bass habían hecho la solicitud. De hecho, ambos se opusieron vocalmente.

Newsom lo criticó como poco más que una oportunidad para que Trump intensifique las tensiones entre la policía y los manifestantes y fabricaran una crisis.

“Este descarado abuso de poder por parte de un presidente en funciones inflamó una situación combustible … poniendo en riesgo a nuestra gente, nuestros oficiales y la Guardia Nacional. Fue entonces cuando comenzó la espiral descendente”, Newsom dijo en un comunicadoLlamando al despliegue también “peligroso”.

Pocos días después del despliegue inicial, el portavoz principal del Pentágono Sean Parnell anunciado El Departamento de Defensa movilizaría a otras 2.000 tropas de la Guardia Nacional de California para apoyar el ICE y “permitir que la policía federal realice sus deberes de manera segura”. Los marines también fueron desplegado.

Mientras los funcionarios de California denunciaron públicamente la conducta de la administración, Trump sugirió que deberían ser arrestados: Newsom, Bass y cualquier otro “funcionarios que se interpongan en el camino de la ley y el orden, sí, se enfrentarán a los jueces”, “Trump,” dicho el 8 de junio.

El Ley de Comitatus de Posse fue aprobado, como el Centro de Justicia de Brennan anotado En su estudio este año, después del final de la era de la reconstrucción y como los supremacistas blancos ascendieron al poder en los estados del sur, así como en el Congreso. La idea para el acto no era noble: el Congreso quería asegurarse de que los militares no pudieran pisear los dedos de los dedos que intentaban mantener las leyes de Jim Crow en su lugar incluso después de que la confederación hubiera caído.

Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso Sobre la ley, la Ley “prohíbe el uso voluntario de cualquier parte del ejército o la Fuerza Aérea para ejecutar la ley a menos que sea expresamente autorizada por la Constitución o una Ley del Congreso”. Sin embargo, hay preguntas sobre el “contexto de asistencia de la Ley a la policía civil”.

“Al menos, en este contexto, los tribunales han sostenido que, en ausencia de una excepción reconocida, la Ley Posse Comitatus se viola cuando (1) los funcionarios de la ley civiles hacen el” uso directo activo “de los investigadores militares; o (2) el uso de la ‘Militar’ las actividades ‘de los funcionarios civiles; o (3) los militares se usan para el sujeto’ ciudadanos para el ejercicio del poder militar que era regulatorio, lo que era regulación, prescriptores, ‘o (3),’ ‘, se utiliza la ciudad’”. El informe dice. “El acto no se viola cuando las fuerzas armadas realizan actividades para un propósito militar”.

Según Posse Comitatus, la Guardia Nacional solo puede apoyar a otros agentes de la ley federales o realizar la aplicación de la ley en propiedad federal. No se les permite ayudar a la policía local a realizar sus deberes locales.

El estatuto también declara que estas órdenes de despliegue “se emitirán a través de los gobernadores de los estados”, un punto bastante grande para Newsom, quien, nuevamente, desautorizó abiertamente el despliegue. Sin embargo, no está claro si ese punto se mantendrá, ya que el lenguaje del estatuto no establece explícitamente que el consentimiento primero debe otorgarse.

Sin embargo, Trump invocó un oscuro código federal, Sección 12406que establece que cada vez que Estados Unidos está “invadido o está en peligro de una nación extranjera” o si “existe una rebelión o peligro de una rebelión contra la autoridad del gobierno de los Estados Unidos”, si no puede resolverse por medios regulares, entonces el presidente puede “llamar al servicio federal” miembros de la Guardia Nacional de cualquier estado en cualquier número que considere conveniente.

Newsom y Bonta argumentan que la invocación de Trump de la Sección 12406 era ilegal porque no expandió esos límites, y además, que no había una “rebelión” real para calmar.

En los registros judiciales, los abogados de la administración Trump han argumentado que las protestas contra el hielo equivalían a una rebelión en California. Breyer probablemente presidirá un intenso debate sobre la definición legal de la palabra “rebelión”, ya que no hay una definición legal acordada de la misma. Código de EE. UU. Sin embargo, la rebelión globa con la “insurrección”, y generalmente se entiende como un levantamiento organizado contra las leyes establecidas.

La prueba de banca durará solo tres días, hasta el 13 de agosto.

Hasta este punto, el éxito de la demanda de California sobre el tema ha sido una bolsa mixta. El juez Breyer se puso del primer lado de Newsom cuando estuvo de acuerdo el 12 de junio para emitir una orden de restricción temporal que impediera que Trump comandara a la Guardia Nacional de California. Pero en cuestión de días, un tribunal de apelaciones Pedido de Breyer detenido y lado de Trump. El 19 de junio, jueces en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito gobernado Unanimemente que Trump podía retener el control y descubrió que era probable que ejerciera su autoridad como presidente legalmente.

El Tribunal de Apelaciones dijo que dado que los manifestantes habían dañado los edificios federales, causaron que se cerrara al menos un edificio federal y destrozara una camioneta federal, el interés del gobierno para evitar que esos incidentes ocurrieran nuevamente fue “significativo“, Escribieron los jueces. Y, en otra decisión útil para Trump, el tribunal también encontró que incluso si Newsom no se notificó que la Guardia Nacional en su estado estaba siendo federalizada, como gobernador, carecía de poder para vetar Trump.

A desglose De las tropas en Los Ángeles se pusieron en marcha a fines del mes pasado, a solo una semana antes de la fecha límite de 60 días establecida en el memorando de Trump. Los abogados de la administración Trump enfatizaron en los registros judiciales, sin embargo, que el secretario de defensa Pete Hegseth quería extender esa fecha límite, tenía derecho a hacerlo en función de la “situación en el terreno”.