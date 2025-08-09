¿Trump cambia el año escolar a 6 meses? No es cierto







(Periódico) – Los videos que circulan en las redes sociales afirman que el presidente Trump está acortando el año escolar a seis meses.

¿Hay alguna verdad en la declaración?

El reclamo es completamente inexacto. El presidente no puede dictar la duración del año escolar; Esto está determinado por los estados individuales.

Reclamos extravagantes en Internet

Los videos aparecen en varias plataformas de redes sociales que difunden la afirmación incorrecta. El origen del rumor sigue sin estar claro.

En un tiktok video Titulado “Donald Trump anuncia un nuevo sistema escolar donde los niños asisten a la escuela durante solo 6 meses”, el usuario @Mr.RealyUnbothered comienza el video diciendo: “Bucking News, Trump decidió que los niños ya no tienen que ir a la escuela, no tanto como solían hacerlo”.

El video ha sido visto más de 130,000 veces.

Trump se comprometió a cambiar la educación en los Estados Unidos

Si bien no reduce el año escolar a seis meses, Trump ha prometido e realizado cambios radicales en la política educativa en el país.

En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a deshacerse del departamento de educación por completo. Aunque la eliminación total del departamento requeriría una acción del Congreso, la Corte Suprema permitió a la administración despedir a cientos de trabajadores en julio.

Estos cambios se producen cuando estudios recientes indican una fuerte disminución en los puntajes de las pruebas desde la pandemia.

“La evaluación nacional del progreso educativo de este año mostró que el 70 por ciento de los estudiantes de octavo grado estaban por debajo de la lectura, y el 72 por ciento estaba por debajo de competencia en matemáticas”, dijo la orden ejecutiva.

La administración Trump también ha hecho esfuerzos para cambiar políticas en torno a la diversidad, equidad e inclusión, educación superior y protecciones para estudiantes transgénero.









