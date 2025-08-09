WASHINGTON (AP) – El presidente Donald Trump eliminó al ex representante estadounidense Billy mucho como comisionado del IRS menos de dos meses después Su confirmacióndijo un funcionario de la Casa Blanca el viernes.

No estaba claro de inmediato por qué fue despedido de Long. Su rápida salida lo convierte en el comisionado del IRS con mayor talla confirmada por el Senado desde que el puesto fue creado en 1862.

Long dijo en una publicación en las redes sociales que Trump lo había nominado para una embajada.

“Es un honor servir a mi amigo presidente Trump y estoy emocionado de asumir mi nuevo papel como embajador en Islandia. Estoy encantado de responder su llamado al servicio y profundamente comprometido a avanzar en su audaz agenda. El ex congresista de Missouri escribió en X.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, servirá como comisionado interino del IRS, según el funcionario de la Casa Blanca, que no estaba autorizado a hablar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Solo la expulsión de Long compra la agitación en el recaudador de impuestos de la nación, que ha sido acosado por la facturación desde el comienzo del segundo mandato de Trump. El IRS transportó a cuatro líderes en funciones antes de tiempo fue confirmado en junio y ha perdido una cuarta parte de su personal desde que el Departamento de Eficiencia del Gobierno se enterró en una misión autoestada para reducir el desperdicio, el fraude y el abuso.

En un mensaje a los empleados del IRS después de que fue confirmado, Long habló sobre sus planes para sus primeros meses en el cargo, un hito al que no llegó.

“En mis primeros 90 días, planeo preguntarle a usted, mis socios de empleados, que me ayuden a desarrollar una nueva cultura aquí”. Long escribió. “Soy grande en la cultura, y estoy ansioso por desarrollar uno que haga mejor tus vidas y los contribuyentes”.

En muchos sentidos, fue una elección inusual para el papel. Mientras que en el Congreso, donde sirvió de 2011 a 2023, patrocinado por mucho tiempo legislación para deshacerse del IRS. Un ex subastador, Long no tenía antecedentes en la administración fiscal.

El Senado confirmó mucho en una votación de 53-44 a pesar de las preocupaciones de los demócratas sobre el trabajo anterior de los republicanos para una empresa que lanzó una exención de impuestos de la era del Pandemia de Coronavirus Pandemic y sobre las contribuciones de campaña que recibió después de que Trump lo nominó.

Después de dejar el Congreso para montar una oferta de 2022 sin éxito para el Senado de los Estados Unidos, Long trabajó con una empresa que distribuyó el crédito fiscal de retención de empleados de la era pandemia. Ese programa de crédito fiscal finalmente se cerró después del comisionado de IRS Daniel Werfel determinó que era fraudulento.

Demócrata pidió una investigación criminal en las conexiones de Long a otras supuestas lagunas de crédito fiscal. Los legisladores alegan que las empresas conectadas a los inversores engañados durante mucho tiempo para gastar millones de dólares para comprar créditos fiscales falsos.

Los iaders en funciones que precedieron mucho en el papel incluyeron a alguien que renunció a un acuerdo entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional a Compartir los datos fiscales de los inmigrantes con la aplicación de inmigración y aduanas y otro cuyo nombramiento llevó a una pelea entre el ex asesor de Trump Elon Musk y Bessent.