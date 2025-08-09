Bolton: la cumbre de Trump-Putin una ‘gran victoria’ para Moscú







El ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, sugirió el viernes la muy esperada cumbre del presidente Trump con el presidente ruso Vladimir Putin la próxima semana es otro paso hacia el éxito de Moscú, no las conversaciones de paz.

“El único lugar mejor para Putin que Alaska sería si la cumbre se celebrara en Moscú”, dijo Bolton durante una aparición en “The Source” de CNN con el anfitrión Kaitlan Collins. “Entonces, la configuración inicial, creo, es una gran victoria para Putin”.

“Es un líder deshonesto de un estado de paria, y será bienvenido a los Estados Unidos”, agregó.

Bolton flotó a Ginebra o Austria como mejores sitios para una reunión en un terreno neutral, agregando la orden de arresto de Putin del Tribunal Penal Internacional (ICC), que se emitió en 2023 sobre la deportación ilegal de niños, “podría haber sido renunciado”.

“No creo que nadie se hubiera opuesto, francamente”, dijo el ex asesor. Más tarde reiteró su creencia de que Putin puede intentar “aprovechar” a Trump durante la cumbre individual.

Trump anunció la reunión entre los dos líderes mundiales el viernes después de amenazar anteriormente con imponer mayores sanciones al Kremlin para desinflar fondos para la guerra en Ucrania y presionar al líder ruso para que acepte un alto el fuego.

El presidente señaló el viernes que Ucrania necesitaría ceder tierras para poner fin a la guerra con el potencial de agarrar territorio en un intercambio propuesto.

Bolton, en la entrevista, predijo que Trump puede favorecer a Putin con los términos de cualquier acuerdo de paz.

“Tengo la sensación de que esto se desliza muy rápidamente en la dirección de Rusia”, dijo Bolton a Collins.

“No estamos de vuelta el 28 de febrero, en la Oficina Oval, cuando Trump dijo [Ukrainian President Volodymyr] Zelensky, “No tienes ninguna tarjeta”. Pero lo que está sucediendo es que Rusia y los Estados Unidos están discutiendo qué términos van a presentar a Zelensky, y bien puede ser que Zelensky no tenga otra opción aquí “, continuó.” La rendición siempre es una forma de obtener un acuerdo de paz “.

Trump dijo que será justo con ambos lados en un esfuerzo por poner fin a la guerra de más de tres años.

“Estás viendo un territorio que se ha librado durante tres años y medio. Muchos rusos han muerto, muchos ucranianos”, dijo el presidente a los periodistas el viernes. “Así que estamos viendo eso, pero en realidad vamos a recuperar un poco y algunos intercambios”.

“Es complicado. En realidad, no es nada fácil. Es muy complicado”, continuó. “Pero vamos a recuperar algo. Y vamos a cambiar algo”.

Desde entonces, Zelensky retrocedió la propuesta y argumentó que Ucrania debería tener un asiento en la mesa de negociaciones.





