La administración Trump busca un acuerdo de $ 1 mil millones de UCLA





La administración Trump está buscando un acuerdo de $ 1 mil millones de la Universidad de California, Los Ángeles, dijo un funcionario de la Casa Blanca el viernes, semanas después de que el Departamento de Justicia acusó a la Escuela de Antisemitismo y otras violaciones de los derechos civiles.

UCLA es la primera universidad pública cuyas subvenciones federales han sido atacadas por la administración sobre las acusaciones de violaciones de los derechos civiles relacionados con el antisemitismo y la acción afirmativa. La administración Trump ha Financiación federal congelada o pausada sobre acusaciones similares contra universidades privadas.

El funcionario de la Casa Blanca no detalló ninguna demanda adicional de la administración. La persona no estaba autorizada a hablar públicamente sobre la solicitud y hablaba bajo condición de anonimato.

La administración Trump suspendió $ 584 millones en subvenciones federales, dijo la universidad esta semana, después de que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que había encontrado que UCLA violó la cláusula de igual protección de la Decimocuarta Enmienda y el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 “al actuar con la indiferencia deliberada en la creación de un entorno educativo hostil para estudiantes judíos e israelíes”.

El mes pasado UCLA llegó a un Liquidación de $ 6 millones Con tres estudiantes judíos y un profesor judío que demandó, argumentando que la Universidad violó sus derechos civiles al permitir que los manifestantes pro-palestinos bloqueen su acceso a clases y otras áreas en el campus en 2024.

La universidad ha dicho que está comprometido con la seguridad y la inclusión del campus y continuará implementando recomendaciones.

“A principios de esta semana, ofrecimos participar en un diálogo de buena fe con el departamento para proteger la universidad y su misión de investigación crítica”, dijo James B. Milliken, presidente de la UC, en un comunicado el viernes. “Como universidad pública, somos administradores de los recursos de los contribuyentes y un pago de esta escala devastaría por completo el mejor sistema universitario público de nuestro país, así como para infligir grandes daños a nuestros estudiantes y todos los californianos”.

Como parte del acuerdo de la demanda, UCLA dijo que contribuirá con $ 2.3 millones a ocho organizaciones que combatan el antisemitismo y apoyen a la comunidad judía de la universidad. También ha creado una oficina de seguridad en el campus y la comunidad, instituyendo nuevas políticas para gestionar las protestas en el campus.

Y el canciller de UCLA, Julio Frenk, cuyo padre y abuelos judíos huyeron de Alemania nazi a México y cuya esposa es la hija de un sobreviviente del Holocausto, lanzó una iniciativa para combatir el antisemitismo y el prejuicio antiisraelí.

El mes pasado, la Universidad de Columbia acordó pagar $ 200 millones como parte de un acuerdo para resolver las investigaciones sobre las acusaciones del gobierno de que la escuela violó las leyes federales de antidiscriminatoria. El acuerdo también restaura más de $ 400 millones en subvenciones de investigación.

La administración Trump planea utilizar su acuerdo con Columbia como una plantilla para otras universidades, con sanciones financieras que ahora se consideran una expectativa.





