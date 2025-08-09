Trump ofrece esperanza para las personas sin hogar: la gira de progreso de Newsom es una farsa







El presidente Trump tomó medidas audaces para abordar la crisis de personas sin hogar de Estados Unidos con su 24 de julio de 2025, orden ejecutivo“Terminar el crimen y el desorden en las calles de Estados Unidos”.

Al priorizar los fondos federales para los estados y las ciudades que hacen cumplir las prohibiciones en el campamento público y redirigen los recursos al tratamiento para la adicción y la enfermedad mental, Trump muestra el tipo de liderazgo que California necesita desesperadamente.

Mientras tanto, el gobernador Gavin Newsom (D) está en unTour de progresopromocionando lo que dice son mejoras en la crisis de personas sin hogar del estado.

Como alguien que ha pasado años trabajando directamente con las personas sin hogar (veteranos abandonados en Skid Row, el centro de San Diego y innumerables otras calles, veo la campaña de Newsom por lo que es. Es un truco de relaciones públicas poco profundas diseñadas para pasar por alto sus fracasos, mientras que nuestros héroes se quedan para morir.

Newsom no está resolviendo la crisis: la está barriendo debajo de la alfombra, tal como lo hizo antes del presidente chino Xi Jinping’s Visita a San Francisco. No limpió la falta de vivienda para los californianos; Lo hizo para un rival extranjero. Ahora, con las cámaras rodando y las ambiciones políticas más altas en mente, está fingiendo que el problema no se desvaneció bajo su vigilancia.

Pero los números dicen la verdad: California explica 28 por ciento de la población sin hogar de la nación, con más 187,000 personas en nuestras calles 66 por ciento de ellos sin protección. Los veteranos, que sirvieron con honor a nuestro país, se encuentran entre los más afectados, descartados por un estado que prioriza las fotografías sobre las personas.

He visto el costo humano de esta negligencia de cerca. En Los Ángeles, conocí a los veteranos del Ejército sentados en silencio en una acera fuera de una instalación de vivienda construida para ellos. Se les negó la entrada debido al tiempo pasado de la cárcel, a menudo por delitos vinculados a problemas de salud mental no tratados de su servicio.

Un veterano me dijo: “Parece que no importamos. Como nuestro servicio nunca sucedió”.

En el “pantano” de San Diego, una veterana femenina de la Armada se rompió cuando la abrazé, diciendo: “Pensé que todos se dieron por vencidos”. Ella no estaba pidiendo un folleto, solo un momento de dignidad.

Y luego está Mike Dolbow, un veterano que vive en las calles durante más de una década sin alcance, sin ayuda, sin reconocimiento. Él dijo: “Los veteranos son solo una herramienta que los políticos usan para ser elegidos. Fingen preocuparse cuando las cámaras están encendidas, luego desaparecen”.

Las palabras de moda como “Curb to Condo”, “Vivienda asequible” y “Hubs de resiliencia” suenan pulidos en comunicados de prensa, pero no han podido entregar.

Desde 2019, Newsom ha vertido más que $ 24 mil millones en programas de personas sin hogar, sin embargo, la crisis persiste. Esto incluye un proyecto de vivienda de veteranos que la Legión Americana de California dice tiene un costo total anticipado superior a $ 1.4 mil millones para al menos 1,200 unidades. Eso promedia aproximadamente $ 833,000 por unidad.

Esto no es un progreso: es una traición a los que sirvieron.

El presidente Trump, en contraste, tiene un historial de acción. En mayo, él ordenado La administración del veterano para reclamar la tierra de los veteranos de los West Los Ángeles para construir Vivienda para veteranos – Cortar la burocracia con velocidad y enfoque.

La Orden Ejecutiva también faculta a los gobiernos locales para despejar campamentos y programas de tratamiento de fondos, asegurando que las personas no se muden sino que ayuden.

Como secretario de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijoal “eliminar criminales vagabundos de nuestras calles y redirigir los recursos hacia los programas de abuso de sustancias”, la administración “garantizará que los estadounidenses se sientan seguros en sus comunidades y que las personas que sufren de adicciones o luchas de salud mental obtengan la ayuda que necesitan”.

Lo que California necesita no es más de las operaciones de fotos sobrevaloradas de Newsom, es campamentos base: Comunidades de transición basadas en infraestructura modeladas después del ejército.

Estos entornos disciplinados y de apoyo, como he abogado en mi trabajo con veteranos, proporcionarían no solo refugio sino un camino hacia la estabilidad, ofreciendo alimentos de veteranos, servicios de salud mental, recuperación de adicciones, asistencia de beneficios de VA y capacitación laboral bajo un solo techo, con disciplina y dignidad.

No refugios. No StopGaps. Soluciones reales.

La “gira de progreso” de Newsom no es más que una audición para su próximo trabajo. Los californianos, especialmente nuestros veteranos, saben la verdad: años de inacción, promesas vacías y negligencia.

Los veteranos no necesitan más palabras: necesitan acción. La orden ejecutiva del presidente Trump es un paso para entregarlo, mostrando cómo se ve el liderazgo cuando está impulsado por los resultados, no en los titulares.

Kate Monroe es una veterana del Cuerpo de Marines de EE. UU., CEO de Vetcomm y fundadora de Border Vets.





