Trump está tratando desesperadamente de hacer que las universidades fueran blancas nuevamente

“Woke está oficialmente muerto en Brown. ¡Gracias por su atención a este asunto!” Donald Trump declarado en una publicación social de la verdad la semana pasada.

Estaba celebrando el hecho de que la prestigiosa providencia, Rhode Island, la universidad acababa de aceptar un acuerdo con él. Para restaurar su financiación federal, la escuela acordado implementar políticas anti-transgénero y entregar sus datos de raza y admisión.

Fue similar a un acuerdo que el gobierno federal había golpeado con la Universidad de Columbia en Nueva York después de que Trump atacó implacablemente a la escuela a raíz de las protestas pro-palestinas en el campus.

Y luego, el jueves, Trump fue más allá: firmó un orden ejecutivo exigiendo que Cada universidad del país entregar sus datos de admisión, citando un 2023 Decisión de la Corte Suprema Prohibir el uso de la raza como factor en las admisiones universitarias. “Una mayor transparencia es esencial para exponer prácticas ilegales y, en última instancia, librar a la sociedad de jerarquías raciales vergonzosas y peligrosas”, dice la orden.

Ya existe un creciente temor de expertos legales y defensores de la educación superior de que podría armarse estos datos para que las instituciones de educación superior se alineen con los objetivos de su administración.

“Pueden usar mal los datos, pueden interpretarlos de la manera que deseen”, dijo Mariam Rashid, directora asociada del Programa de Justicia y Equidad Racial del Centro para el Progreso Americano. “Y también pueden usarlo mal para informar al público”.

Por ejemplo, la administración Trump podría usar los datos raciales para afirmar que una universidad está discriminando a una determinada raza, o inferir que no se admiten suficientes partidarios de Trump porque la clase de primer año no tiene un porcentaje lo suficientemente alto de estudiantes de los estados rojos.

La última huelga de Trump sobre las instituciones estadounidenses conecta su Guerra contra la diversidad y su administración asalto a las universidades en todo el país de una manera que podría turboar a ambos. No es solo que Trump tenga una cantidad extraordinaria de información sobre las universidades; Es cómo es probable que lo use para promover su falsa narrativa sobre la raza y la educación superior. Y son los estudiantes los que soportarán la peor parte de las consecuencias.

“Dada la interpretación defectuosa de la administración de nuestra ley de derechos civiles, podrían usar estos datos para acusar a las escuelas de discriminación y amenazar a las universidades”, dijo a HuffPost Donya Khadem, abogada del Fondo de Defensa Legal de NAACP.

“Es un escrutinio sin precedentes por el gobierno federal”. – Donya Khadem, abogado del Fondo de Defensa Legal de NAACP

Trump ha sido universidades de brazo fuerte para doblarse a su testamento desde que regresó al poder en enero, como parte de su continuo Guerra contra la educación superior y Pensamiento americano. Amenazando una pérdida de fondos federales, el presidente comenzó a decirle a las universidades que necesitaban dejar que su gobierno supervisara la contratación de la facultad, los programas de departamento y el proceso de admisión. La agenda es clara: la administración le ha dicho abiertamente a las escuelas que deben Promueva a la facultad de derecha e inscribe a los estudiantes con “valores estadounidenses”.

Algunas escuelas se negaron a jugar el juego. En abril, Universidad de Harvard escribió una carta A Trump diciendo que sus demandas volaron ante las leyes de libertad de expresión y sofocarían el tipo de aprendizaje e investigación que ocurre en un lugar de educación superior. Pero otras escuelas, como Columbia y Brown, doblaron la rodilla y le dieron a Trump lo que quería.

“Es muy preocupante porque es un escrutinio sin precedentes por el gobierno federal”, dijo Khadem.

Esta vez, la administración está apuntando a un aspecto de la vida educativa que ha sido durante mucho tiempo un error para los conservadores. Existe una creencia generalizada entre los conservadores de que los colegios y universidades han dado ventajas a los estudiantes de color a expensas de los estudiantes blancos.

Al permitir que la raza sea un factor en la admisión, el reclamo va, las escuelas están quitando manchas de ciertos grupos de estudiantes y, en su lugar, admitiendo que los estudiantes que afirman están menos calificados, basados únicamente en su raza. (En realidad, La raza ha sido uno de los muchos factores Los oficiales de admisión consideran al elegir entre solicitantes totalmente calificados).

“Todo esto está motivado por un mito racista de que los negros no merecen estar en estos espacios de élite ”, dijo Khadem.

Y ahora que Trump está de vuelta en el cargo, tener en sus manos en estos datos es probablemente el comienzo de su intento de retroceder el reloj para admitir a los estudiantes de color.

Cuando se le preguntó sobre cómo tiene la intención de usar los datos de admisiones, el Departamento de Educación dirigió a HuffPost a un presione soltar sobre la nueva orden ejecutiva que Trump firmó el jueves.

“No permitiremos que las instituciones empeñen los sueños de los estudiantes al suponer que su color de la piel importa más que su arduo trabajo y logros”, la secretaria de educación Linda McMahon dicho.

Los estudiantes pasan la estatua de John Harvard en Harvard Yard en su camino a los servicios de bachillerato antes del comienzo en la Universidad de Harvard el 17 de junio de 1951. Foto de Sam Hammat/The Boston Globe a través de Getty Images

Los conservadores celebraron cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos Procesos de admisión universitarios conscientes de la carrera. En los estudiantes para admisiones justas v. Harvard en 2023, diciendo que las escuelas no pueden usar la raza como factor en las admisiones universitarias.

Harvard, junto con su compañero acusado, la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, había argumentado que las escuelas debían considerar la raza como un factor entre muchos para garantizar los beneficios educativos de un cuerpo estudiantil diverso. El Tribunal Superior no estuvo de acuerdo, diciendo que las escuelas no tenían un “interés convincente” al considerar la raza como un factor y, por lo tanto, violaron la 14ª enmienda.

Pero los expertos en derecho educativo dicen que el gobierno federal está utilizando esa decisión y expandiéndola mucho más allá de su intención original.

En el mismo fallo, el tribunal expresa expresamente dicho que “nada prohíbe a las universidades considerar la discusión de un solicitante sobre cómo la raza afectó la vida del solicitante, siempre que esa discusión esté concretamente vinculada a una calidad de carácter o una capacidad única que el solicitante particular puede contribuir a la universidad”.

Ahora, la orden de Trump socava eso.

“Están usando a los estudiantes para admisiones justas [decision] De manera que no son lo que los jueces significaban cuando lo escribieron ”, dijo Khadem.

Los defensores de la educación temen que la administración obtenga datos raciales de admisión pueda hacer de las universidades un lugar más hostil para los estudiantes de color.

“Los datos de los estudiantes podrían usarse para desafiar la admisión de estudiantes negros en particular bajo suposiciones de que presuntamente no están calificados debido a su carrera”, dijo Janel George, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown, a HuffPost.

“Todo esto está motivado por un mito racista de que los negros no merecen estar en estos espacios de élite”. – Khadem

También podría apagar a los estudiantes calificados de que asistan a algunas de estas universidades. “Creo que es un gran elemento disuasorio”, dijo Khadem. “El campus de Columbia se ha convertido y continuará siendo menos acogedor para los estudiantes negros”.

Columbia y Brown no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de HuffPost.

El racismo y la desigualdad sistémicos ya son barreras significativas para la asistencia a la universidad. La investigación muestra que los estudiantes negros y otras personas de color tienen más probabilidades de ser de familias de bajos ingresos y lucha para pagar la universidad. Luego está el hecho de que las pruebas estandarizadas se usan con frecuencia en las admisiones universitarias son sesgado hacia los estudiantes blancos y aquellos de familias más ricas.

Los estudios han demostrado que Procesos de admisiones de raza neutral a una caída de la diversidad. En 1996, después de que los votantes de California aprobaron una medida que prohibiría la acción afirmativa en las universidades públicas del estado, las escuelas más prestigiosas del estado vieron una caída drástica en la diversidad. De hecho, uno de los argumentos realizados por Harvard durante su lucha legal fue que Sin proceso de admisión de raza neutral Ofrece los mismos beneficios de diversidad.

Las primeras clases universitarias se inscribieron después de que los estudiantes para el fallo de admisiones justas variaron en su diversidad. Algunas escuelas, como el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Universidad de Tufts y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, vio una disminución En la inscripción negra e hispana, mientras que las composiciones raciales de otras escuelas se mantuvieron aproximadamente iguales.

Estos cambios no solo podrían obstaculizar aún más el acceso a la educación superior para los estudiantes no blancos, sino que hay una cuestión de cómo hacer públicos estos datos podría dañar a los estudiantes. Si la administración Trump llama públicamente a una escuela por tener un cierto número de estudiantes no blancos, eso podría convertirse en un problema para las personas en el campus.

“Creo que es dañino”, dijo Rashid. “[The data] No se adjuntará a un nombre, pero pueden inventar cualquier narración que quieran ”.

Los expertos advierten que podría crear un ambiente hostil en los campus, donde los estudiantes no blancos sienten que sus compañeros creen que no están calificados para estar allí. “En las escuelas con mayores admisiones de estudiantes o profesores negros, algunas personas sentirán de cierta manera sobre cómo se perciben en la escuela”, dijo Khadem.

Hay una línea directa de los ataques de Trump a las universidades a la campaña anti diversidad más grande de su administración.

En un intento por comenzar a eliminar a las personas de color de la vida pública, Trump firmado una orden ejecutiva En enero, eso buscó poner fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión en diferentes instituciones, incluidas organizaciones sin fines de lucro que reciben subvenciones federales, agencias de aplicación de la ley e instituciones de educación superior. La penalización por no terminar con Dei, aunque vago, fue la pérdida de fondos federales cruciales.

El Departamento de Educación siguió a orientación para instituciones educativasdiciéndoles que deben terminar con las “preferencias raciales” y restaurar el “mérito”.

El Departamento de Justicia también se unió a la Cruzada, lanzando investigaciones de colegios y universidades que alegó no estaban cumpliendo con la decisión de la Corte Suprema sobre el uso de la raza en las admisiones universitarias con el pretexto de combatir la “discriminación ilegal”.

“El [DOJ] pondrá fin a un sistema vergonzoso en el que la raza de alguien importa más que su habilidad ”, el fiscal general asociado interino Chad Mizelle dijo en un comunicado de prensa en marzo.

Para la administración Trump, la sociedad estadounidense y las universidades en particular, han sido acosados por un régimen racial que desfavorece a los conservadores blancos, y esta orden ejecutiva tenía la intención de combatir eso. Otros, sin embargo, ven una agenda muy diferente.