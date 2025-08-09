Vista previa del domingo: la lucha de redistribución de distritos del Partido...







Los esfuerzos de redistribución de distritos del Partido Republicano se están calentando a medida que la legislatura de Texas presiona para nuevos mapas del Congreso.

El presidente Trump ha dicho que los republicanos tienen “derecho” a obtener cinco escaños de la Cámara de Representantes adicionales antes de los trabajos intermedios de 2026, ya que el Partido Republicano espera retener a su delgada mayoría en la cámara inferior.

En respuesta, docenas de demócratas del estado de Texas han huido del Estado Star Star a los estados azules, negando a la legislatura de Texas un quórum con la esperanza de retrasar un voto sobre los nuevos mapas.

Los legisladores del Partido Republicano han solicitado que el FBI ayude a devolver a los demócratas a Texas. Los legisladores que abandonaron el estado también están contaminando multas diarias de $ 500, mientras que el Fiscal General de Texas, Ken Paxton (R), dijo que procesaría a los legisladores si intentan aumentar las donaciones de campaña para cubrir los costos incurridos de las multas.

Algunos demócratas de Texas han huido a California, mientras que otros han ido a otros estados de tendencia azul como Nueva York, Nueva Jersey e Illinois. El gobernador de California, Gavin Newsom (D) el viernes también anunció que se celebrarán una elección especial este noviembre sobre la redistribución de distritos.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker (D), estará en “Meet the Press” de NBC, donde probablemente evaluará la redistribución de tetas por ojo y cómo deberían responder los demócratas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott (R), argumentó que los legisladores de Texas tendrán que permanecer en otros estados en los próximos años, ya que seguirá llamando a nuevas sesiones legislativas especiales para iniciar el voto sobre los mapas.

“Eso significa que no volverán hasta 2027 o 2028, porque voy a llamar a una sesión especial después de una sesión especial después de una sesión especial con los mismos elementos de la agenda allí”, dijo Abbott a NBC News.

En el frente de Asuntos Exteriores, Trump anunció el viernes que se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin el próximo viernes en Alaska para hablar sobre la Guerra de Rusia-Ukraine.

El presidente dijo que se discutirán los territorios de intercambio, una sugerencia desestimada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky la madrugada del sábado.

“Por supuesto, no daremos a Rusia ningún premio por lo que ha hecho”, dijo Zelensky. “El pueblo ucraniano merece la paz”.

Putin tiene según se informa presentó al enviado especial de Trump Steve Witkoff una propuesta de alto el fuego durante su reunión en Moscú el miércoles, una propuesta que implicaría que Ucrania haga concesiones territoriales en la región de Donbas. Funcionarios europeos ha creado Una contrapropuesta que requeriría un alto el fuego que tenga lugar antes de que se tome cualquier otra acción.

El vicepresidente Vance, el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, los altos funcionarios de Ucrania y los asesores de seguridad nacional europea celebraron una reunión del sábado en la Casa Chevening en Kent, Inglaterra, donde discutieron los próximos pasos para llegar a un acuerdo de paz en Europa del Este.

“El apoyo del Reino Unido a Ucrania sigue siendo Ironclad mientras continuamos trabajando hacia una paz justa y duradera”, Lammy dicho Sábado en las redes sociales después de la reunión.

Vance aparecerá en “Sunday Morning Futures” de Fox News, donde probablemente hablará sobre la reunión del sábado con funcionarios europeos y los esfuerzos que la administración está haciendo para acercarse a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

Es probable que aquellos, junto con otros temas, sean discutidos en los próximos shows del domingo:

Newsnation “The Hill Sunday”: Rep. Dave Min (D-Calif.); El representante Derrick Van Orden (R-Wis.) Y el ex embajador de los Estados Unidos en la OTAN Kurt Volker.

“Esta semana” de ABC: El secretario general de la OTAN Mark Rutte y el ex embajador John Bolton.

“Estado de la Unión” de CNN: Senador Bernie Sanders (I-Vt.).

“Face the nation” de CBS: Rutte; Senador Mark Kelly (D-Ariz); El representante Tony Gonzales (R-Texas) y el ex cirujano estadounidense General Jerome Adams.

“Conoce la prensa” de NBC: Gobernador de Illinois JB Pritzker (D); El senador Lindsey Graham (Rs.C.) y el ex fiscal general Eric Holder (D).

Fox News “Fox News Sunday”: La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul (D); Gobernador de Texas Greg Abbott (R); El representante Rick Crawford (R-ARK.) Y el representante Josh Gottheimer (DN.J.).

“Sunday Morning Futures” de Fox News “: Vicepresidente Vance; Rep. James Comer (R-Ky.) Y el columnista del New York Post Miranda Devine.





Fuente