Trump firma la orden ejecutiva que pone subvenciones federales bajo control político





WASHINGTON, 7 de agosto (Reuters) – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el jueves para endurecer las aprobaciones federales de subvenciones, y las decisiones de adjudicación de subvenciones ahora someten a la evaluación de los nombrados políticos de Trump, dijo la Casa Blanca.

La administración Trump ha amenazado con reducir los fondos federales para varias agencias e instituciones educativas en una variedad de temas. Estos incluyen las protestas pro-palestinas contra la guerra de los Estados Unidos en el aliado de Israel en Gaza, iniciativas climáticas, políticas transgénero y programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

La orden firmada el jueves y publicada por la Casa Blanca dijo que “los premios discrecionales deben, cuando corresponda, avanzar demostrablemente las prioridades de política del presidente”. Dijo que los expertos en la materia también estarían involucrados en decisiones sobre la adjudicación de subvenciones.

La orden criticó a los programas DEI, asistencia para los inmigrantes que están en los Estados Unidos ilegalmente e iniciativas transgénero.

Dijo que las subvenciones federales no se utilizarán para financiar “ninguna otra iniciativa que comprometa la seguridad pública o promueva los valores antiamericanos”.

Los defensores de los derechos han planteado preocupaciones sobre las amenazas federales de financiación de Trump, diciendo que dañan la libertad de expresión y la libertad académica y equivalen a la interferencia política que puede deshacer décadas de progreso.

Trump y sus aliados defienden sus pasos al decir que su administración está combatiendo ideologías que consideran “a la izquierda” y “anti-mérito”. (Reporte de Kanishka Singh y Jasper Ward; Edición de Tom Hogue)





Fuente