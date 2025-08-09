Casa Blanca Mulling Zelensky Invite a Trump-Putin Alaska Summit







La Casa Blanca está considerando invitar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a una cumbre de Alaska entre el presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, dijo un funcionario de la Casa Blanca a The Hill Sister Network Newsnation.

No está claro si Zelensky asistiría a la reunión con los dos líderes, ya que los detalles de la reunión aún no se han finalizado.

Trump anunció el viernes que se reunirá con Putin en Alaska la próxima semana para discutir la finalización de la guerra de más de tres años entre Rusia y Ucrania.

El presidente no ha descartado la organización de una reunión entre los dos líderes de Europa del Este, una medida que anteriormente fue derribada por el Kremlin.

“El presidente permanece abierto a una cumbre trilateral con ambos líderes. En este momento, la Casa Blanca está planeando la reunión bilateral solicitada por el presidente Putin”, dijo el sábado un alto funcionario de la Casa Blanca de Newsnation el sábado.

La posible invitación se produce después de que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, se reunió con Putin en Moscú el miércoles, su quinta cumbre este año. Su reunión tuvo lugar solo dos días antes de que el presidente impusiera nuevas sanciones a Moscú.

Durante su reunión, Putin Según se informa, compartido Una propuesta para un alto el fuego completo, que implicaría que Ucrania retiraba a sus militares de la región de Donetsk, lo que le permite estar bajo el control del Kremlin, junto con Luhansk.

Trump dijo el viernes en la Casa Blanca que se realizaría algún intercambio territorial para “el mejoramiento de ambos” países.

Zelensky respondió el sábado por la mañana, desestimando la idea de ceder tierras a Rusia.

“Por supuesto, no daremos a Rusia ningún premio por lo que ha hecho. El pueblo ucraniano merece la paz”, dijo el líder de Ucrania.

El vicepresidente Vance, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, el principal asesor de Zelensky, Andriy Yermak y los asesores de seguridad nacional europea participaron en una reunión en Kent, Inglaterra, donde intervinieron en la propuesta de alto el fuego.

“El apoyo del Reino Unido a Ucrania sigue siendo Ironclad mientras continuamos trabajando hacia una paz justa y duradera”, Lammy escribió Sábado después de la reunión.





