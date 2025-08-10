El DOJ abre sonda en Nueva York AG Letitia James

El Departamento de Justicia de Donald Trump ha abierto una investigación sobre la Oficina del Fiscal General de Nueva York Letitia James, The New York Times reportado el viernes.
La oficina de James recibió citaciones para documentos esta semana, incluso por información relacionada con su exitoso caso de fraude civil contra Trump. El presidente fue considerado responsable de inflar fraudulentamente su patrimonio neto y manipular sus registros financieros el año pasado. Se le ordenó pagar más de $ 300 millones, pero el caso aún está en apelación.
Según los informes, el Departamento de Justicia está investigando si los derechos civiles de Trump fueron violados en el caso de Nueva York, así como los derechos de la Asociación Nacional de Rifles, que fue el objetivo de otra demanda de James.
Trump atacó repetidamente al Fiscal General de Nueva York a lo largo de los procedimientos legales de su juicio por fraude, compartiendo una lista de su discurso de casa y afirmando que ella estaba “despotricando y delante como un lunático”.
20 años deGratisPeriodismo
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Tu apoyo alimenta nuestra misión
Apoya a HuffPost
Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.
A principios de este año, el Departamento de Justicia también comenzó a investigar acusaciones de la derecha que James cometió fraude al mentir en préstamo y documentos bancarios para obtener mejores tasas hipotecarias.
James es solo uno de los muchos enemigos políticos percibidos de Trump para ser atacados por el gobierno desde el comienzo de su segundo mandato. Su administración tiene amenazado Los legisladores y ciudades de estado azul con enjuiciamientos, purgaron funcionarios del Departamento de Justicia que procesaron los manifestantes el 6 de enero, revocado Las autorizaciones de seguridad para los funcionarios involucrados en la investigación del ataque del 6 de enero contra el Congreso, abierto una investigación sobre el ex abogado especial del Departamento de Justicia Jack Smith, cancelado Protección del Servicio Secreto para miembros de la familia de Joe Biden, amenazado enjuiciamiento contra Barack Obama y sus ayudantes, y acosado Firmas de abogados, universidades y organizaciones de medios para cometer su apoyo financiero a su aparato político.