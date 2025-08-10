Dean Cain un ‘perdedor’ por unirse a ICE: John Leguizamo







El actor Dean Cain, mejor conocido por su papel de Superman en la serie de televisión de la década de 1990 “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, apareció en los titulares raros esta semana después de que el conservador abierto anunció que se uniría a la Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La medida se produjo a medida que la administración Trump continúa su represión nacional contra la inmigración ilegal, incluidas las redadas de hielo y las deportaciones masivas.

Caín, de 59 años, está programado para ser jurado como un “Oficial de hielo honorario” En el mes siguiente, según el Departamento de Seguridad Nacional. Pero si bien el anuncio se recibió con aclamación de los partidarios de la administración, en otro lugar, le ha obtenido una multitud de críticas.

Uno de esos críticos es el actor colombiano-estadounidense John Leguizamo (“The Odyssey” de Christopher Nolan), que ha sido vocal sobre su condena de las redadas de hielo Y los centros de detención de los Estados Unidos apuntaron a Caín, llamando al actor como un “perdedor”.

En un Publicación de Instagram El viernes, Leguizamo habló directamente con Caín diciendo: “¿Qué tipo de voluntarios perdedores para ser un oficial de hielo? Qué imbécil. Tus pronombres han sido/han sido”.

Los comentarios de la publicación de Leguizamo fueron igualmente venenosas hacia Caín, con el compañero actor Frank Grillo (“Superman” de James Gunn) respondiendo: “Nunca lo fue”. jajajajaja. 😂 “

El sábado, Leguizamo criticó a Caín nuevamente, esta vez en una historia de Instagram con un caso falso de DVD con la semejanza de Caín con el título de la película falsa “Hielo envejecido”. El repost era de una cuenta de meme que subtitulado el post ¿Con “más como ‘Dean necesita un bastón’ amiright?”

En otra parte de Internet, Caín tampoco ha escapado de la ira de la gente común. Un popular broma de las redes sociales Circulando en este momento hay alguna forma de lo siguiente: “Realmente estoy tratando de boicotear a Dean Cain, pero no hay … nada que boicotear”.









