El presidente Donald Trump declaró el sábado por la mañana en su plataforma social de la verdad que Washington, DC, pronto será mucho más segura, y escribió en una publicación extrañamente redactada que una conferencia de prensa de la Casa Blanca “esencialmente, detendrá el crimen violento” en la capital de la nación.

“El lunes se llevará a cabo una conferencia de prensa en la Casa Blanca que, esencialmente, detendrá el crimen violento en Washington, DC”, “,”, “,” El presidente anunció. “Se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas en cualquier parte del mundo. ¡Pronto será la más segura!”

Terminó la publicación con: “Gracias por su atención a este asunto. El presidente DJT”.

Trump ha aludido al crimen desenfrenado en ambas ciudades como su razonamiento para la idea, pero el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York anunciado en junio que experimentó, de enero a mayo, el menor número de tiroteos y asesinatos en la historia registrada de la ciudad.

DC parece haber experimentado una caída similar. El departamento de policía metropolitano del distrito Viernes confirmado Que en una comparación de año hasta la fecha con el mismo período del año pasado, el crimen violento había disminuido en un 26%.

“Si DC no actúa juntos, y rápidamente, no tendremos más remedio que tomar el control federal de la ciudad y dirigir esta ciudad cómo debe ejecutarse, y poner a los delincuentes en aviso de que ya no se saldrán con la suya”. Trump escribió el martes en su plataforma.

La policía federal en DC fue reforzada el viernes, confirmó la Casa Blanca.

Sin embargo, Trump parece tener soluciones alternativas al margen al problema. Recortó fondos federales el mes pasado para programas de prevención de violencia armada en los Estados Unidos, reduciendo $ 158 millones en subvenciones dirigidas a grupos específicamente en ciudades como DC y Nueva York.



