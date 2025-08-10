Republicano de Carolina del Sur: los precios altos son ‘para el bien del país’







El representante Ralph Norman (Rs.C.) reconoció que el público está viendo precios más altos como resultado de los aranceles impuestos por el presidente Trump, pero argumentó que la revisión comercial es “por el bien del país”.

“Creo que mucha gente está viendo precios más altos. Nuestra familia está en el negocio de la construcción, y obtenemos mucha madera de Canadá y otros países. Sí, es más altos. Los precios del acero están arriba, pero es por el bien del país”, dijo Norman el sábado en Fox News cuando explica el julio de la red de la red. encuesta mostrando que el 55 por ciento de los estadounidenses desaprobaron el manejo de la economía por parte del presidente.

Norman, que se está ejecutando para convertirse en el próximo gobernador de Carolina del Sur, le dijo al anfitrión Jon Scott que “¿deberíamos esperar altos precios por poco tiempo? Sí”.

“Pero, en general, no pudimos seguir como íbamos. El cáncer en este país estaba dejando que otros países gobiernen el día y gravan nuestros productos”, dijo el republicano de Carolina del Sur. “¿Y por qué deberíamos ejecutar un déficit todos los meses? Y por eso este presidente está haciendo un buen trabajo”.

La última ronda de tarifas “recíprocas” de Trump entró en vigencia el jueves, impactando a docenas de países a medida que el presidente realinea las relaciones comerciales en todo el mundo.

Casi todas las importaciones enfrentarán una tarifa del 10 por ciento. Algunos países, como Siria, enfrentan un arancel del 41 por ciento, mientras que otros como Corea del Sur y Japón están mirando un impuesto de importación del 15 por ciento.

“Y no puedes continuar … ya sabes, los números de encuestas varían. Venen, bajan, pero la conclusión es que está haciendo lo correcto, y podría llegar en un mejor momento, y si las cosas mejoran aquí”, dijo Norman.





Fuente