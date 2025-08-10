Un hombre que fundó una hamburguesa con temática de Donald Trump en Texas está bajo investigación por el Departamento de Seguridad Nacional y podría ser deportado por su presunto fraude de inmigración.
Roland Beainy, 28, estableció la primera ubicación de Trump Burger en Bellville, Texas, en 2020, y abrió tres ubicaciones más en el estado en los próximos años. Los restaurantes cuentan con una decoración MAGA y hamburguesas con la palabra “Trump” estampada en los bollos.
El restaurador fue arrestado por la aplicación de inmigraciones y aduanas de los Estados Unidos el 16 de mayo, la agencia confirmado a Newsweek El miércoles. Un portavoz de hielo le dijo a The Guardian que Beainy es del Líbano, llegó a los Estados Unidos con una “visa no inmigrante” en 2019 y se suponía que se iría en febrero de 2024.
Ahora está acusado de tratar de “jugar el sistema” y entrar en un matrimonio “simulado” en un intento de permanecer en los Estados Unidos, según un DHS Declaración enviada a Chron.com. El departamento también lo acusó de tener “un cargo de asalto” y una “historia de matrimonios ilegales”.
Beainy ha negado las acusaciones, diciéndole a Chron.com que “el 90 por ciento de la mierda que dicen no es cierta”. Declinó más comentarios, citando el consejo de su abogado.
Se le otorgó una solicitud de fianza en junio, aunque los procedimientos de inmigración en curso aún podrían llevar a su deportación.
La noticia del caso de inmigración de Beainy se produce cuando la administración Trump continúa aumentando su agresiva aplicación de inmigración. Este mes, ICE anunció que sería eliminar los límites de edad Para los nuevos reclutas en medio de una juerga de contratación alimentada por fondos de la Ley de Bill Big Beuth Bill de Trump.