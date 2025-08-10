El lanzamiento terrestre de Ucrania de Putin provoca la firma de la Respuesta Europea antes de la Cumbre de Trump

El lanzamiento terrestre de Ucrania de Putin provoca la firma de la...







La propuesta reportada del presidente ruso Vladimir Putin para un alto el fuego en Ucrania, lo que requeriría que Kiev cediera regiones en el este, provocó una firme respuesta de los líderes europeos el sábado antes de la cumbre del presidente Trump con el líder del Kremlin en Alaska la próxima semana.

Los siete líderes europeos dieron la bienvenida a los esfuerzos de Trump para negociar un alto el fuego como parte de un esfuerzo para terminar permanentemente la guerra de casi tres años y medio en Europa del Este, pero argumentó que “solo” un enfoque que mezcla el apoyo a Ucrania, la diplomacia “activa” y la presión adicional sobre Moscú pueden conducir a la paz en la primera línea.

“Estamos listos para apoyar este trabajo diplomáticamente, así como al defender nuestro apoyo militar y financiero sustantivo a Ucrania, incluso a través del trabajo de la Coalición de Willing, y al defender e imponer medidas restrictivas contra la Federación Rusa”, dijeron los funcionarios europeos en una declaración larga y conjunta el sábado, agregando que una resolución “debe proteger los intereses de la seguridad vitales de Ukra y Europa”.

El declaración fue firmado por el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro italiano Giorgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro polaco Donald Tusk, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente finlandés Alexander Stubb.

Putin presentó una propuesta de alto el fuego al enviado especial de Trump Steve Witkoff durante su reunión del miércoles en Moscú, su quinta reunión este año.

Si bien no todos los detalles son claros, el líder ruso según se informa sugirió que Ucrania retiró sus fuerzas armadas de la región de Donetsk, junto con Luhansk, para colocar ambos lados en un camino hacia un alto el fuego. En ese caso, Rusia controlaría completamente a Donetsk, Luhansk y Crimea, una península Moscú anexa en 2014.

Trump señaló el viernes en la Casa Blanca que está abierto a swaps de tierras como parte de un posible acuerdo de paz. Horas después, el presidente reveló que se reuniría con Putin el próximo viernes.

“Vamos a recuperar un poco, y vamos a cambiar un poco. Habrá algún intercambio de territorios al mejoramiento de ambos”, dijo el presidente a los periodistas cuando se les preguntó sobre las negociaciones.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descartó la idea de que Ucrania cede grandes trozos de su tierra como parte de las conversaciones, diciendo el sábado por la mañana que “por supuesto, no les daremos a Rusia ningún premio por lo que ha hecho”.

“El pueblo ucraniano merece la paz”, dijo, enfatizando que “los ucranianos no darán sus tierras a un ocupante”.

Los líderes europeos reiteraron sus llamados a Ucrania que tengan garantías de seguridad “creíbles” como parte de las conversaciones de paz para “defender su soberanía e integridad territorial”.

“Ucrania tiene la libertad de elección sobre su propio destino. Las negociaciones significativas solo pueden tener lugar en el contexto de un alto el fuego o la reducción de las hostilidades”, dijeron los líderes el sábado. “El camino hacia la paz en Ucrania no se puede decidir sin Ucrania”.

El grupo también enfatizó su compromiso con la noción de que “las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza” y que la “línea de contacto actual debe ser el punto de partida” de las conversaciones de paz.

El vicepresidente Vance, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, representantes de Ucrania y aliados europeos se reunió en Kent, Inglaterra, para discutir los esfuerzos de Trump para forjar la paz en Europa del Este el sábado.

La principal asesora de Zelensky, Andriy Yermak, quien asistió a la reunión, junto con el Secretario de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, dijo que las líneas de primera plana actuales no deben considerarse fronteras si se llega al eventual acuerdo de paz.

“Nuestras posiciones fueron claras: una paz confiable y duradera solo es posible con Ucrania en la mesa de negociaciones, con pleno respeto por nuestra soberanía y sin reconocer la ocupación. Un alto el fuego es necesario, pero la línea del frente no es una frontera”, Yermak, Yermak. dicho en las redes sociales.

“Nuestros socios nos apoyan no solo en palabras: la asistencia continuará en el ejército, las esferas financieras y sanciones hasta que se detenga la agresión”, agregó, agradeciendo a Vance por “respetar todos los puntos de vista y por sus esfuerzos hacia una paz confiable”.

En respuesta al esquema de alto el fuego de Putin esta semana, los líderes europeos ofrecieron una contrapropuesta, una criada durante las reuniones en Inglaterra, que según se informa declaró que debe tener lugar un alto el fuego antes de que avance cualquier otra concesión y que los intercambios territoriales deben ser recíprocos, lo que significa que si Ucrania se retira de algunos territorios, los militares de Rusia deben hacer lo mismo.

Un funcionario de los Estados Unidos dijo a Newsnation que las reuniones en Kent arrojaron un “progreso significativo” hacia el objetivo de Trump de poner fin a la Guerra de Rusia-Ucrania.

Mientras tanto, la Casa Blanca está considerando invitar a Zelensky a la cumbre en Alaska. La administración señaló que está abierta para organizar una reunión entre Trump, Putin y Zelensky, pero señaló que todavía está planeando una reunión bilateral entre el presidente y el líder del Kremlin.

Los líderes europeos, en su declaración del sábado, dijeron que continuarán cooperando “de cerca” con Trump, Estados Unidos y Zelensky para lograr un acuerdo de paz en Ucrania.





Fuente