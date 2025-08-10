El despido de Trump al Comisionado de BLS es un choque de trenes en curso y vergüenza

WASHINGTON-El presidente Donald Trump tuvo un invitado especial en la Oficina Oval el jueves: el economista de derecha Stephen Moore, quien vino con listas de liquidación que supuestamente representaban números de trabajo falsos durante la presidencia de Joe Biden.

Fue el último esfuerzo de la Casa Blanca para justificar el despido de Trump del jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales sobre un informe de malos trabajos viernes pasado. Pero se desmoronó muy rápidamente.

“Le estaba diciendo al presidente que hizo lo correcto al pedir un nuevo jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales porque esto muestra que en los últimos dos años de la administración Biden, los BLS sobreestimaron la creación de empleo en 1,5 millones de empleos”, dijo Moore.

La tabla de Moore mostró bares rojos enojados que representan revisiones a la baja a los números de trabajo bajo Biden. En la esquina inferior izquierda, indicó la fuente: la Oficina de Estadísticas Laborales.

En otras palabras, Moore estaba usando los números de BLS como un argumento en contra de los BLS, que no tiene mucho sentido, especialmente teniendo en cuenta que fue una revisión a la baja de los números de mayo y junio que llevó a Trump a despedir al comisionado de BLS Erika McEntarfer por su supuesta manipulación política e incompetencia.

¿Cómo podrían publicarse revisiones a la baja? durante ¿La presidencia de Biden ha sido parte de un complot para lastimar a Trump? Y si las revisiones de este año son sospechosas, ¿por qué deberíamos confiar en las revisiones de años anteriores, el más sustancial de los cuales se produjeron bajo el liderazgo de Mcentarfer?

“La Casa Blanca está tratando de doblar la realidad para adaptarse a las preferencias del presidente Trump para los datos económicos. Cualquier datos económicos que sean positivos es cierto y el mismo informe es falso cuando produce resultados que no le gustan”, dijo Jessica Reidl, economista del conservador Instituto de Manhattan, a HuffPost. “No hay rima ni razón”.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (R) y el economista Stephen Moore (L) hablan sobre la economía en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 7 de agosto de 2025 en Washington, DC Brendan Smialowski a través de Getty Images

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre el uso de Moore de un conjunto de números BLS para desacreditar a otro.

El arrebato de Trump sobre un informe de malos empleos es el equivalente en el segundo término de su furiosa insistencia en 2017 de que más de un millón de personas asistieron a su inauguración: está sobre los números de una manera obvia, pero con un resultado mucho más autoritario.

Los economistas en la academia y el sector privado de todas las persuasiones políticas han elogiado a Mcentarfer y el trabajo de los BLS en general. Han explicado pacientemente que los números de empleos mensuales son ensamblados por cientos de profesionales, a partir de una encuesta de más de 100,000 empresas, y que las estimaciones iniciales siempre se revisan en los meses posteriores a medida que entran más respuestas de encuestas. Cocinar los libros requerirían una conspiración elaborada entre los economistas de carrera que han realizado sus trabajos de la misma manera bajo los presidentes republicanos y demócratas durante decades.

“El proceso de obtener los números está descentralizado por el diseño para evitar oportunidades de interferencia. El BLS utiliza el mismo proceso probado, transparente y confiable para producir estimaciones cada mes. Cada mes, BLS revisa los dos meses anteriores de las estimaciones de empleo para reflejar la información más lenta y más precisa”, un grupo de estadísticos, incluidos dos ex comisionados de BLS, uno que fue un nombramiento de Trump en su primer término, en su primer término, en su primer término, en su primer término, en su primer término, un primer término, un grupo, un grupo de estadísticos, incluidos dos comisionados de BLS, uno de los cuales fue un designado de Trump en su primer término, en su primer término, en su primer término, en su primer término- dijo en una declaración conjunta.

“Esta justificación para despedir al Dr. McEntarfer no tiene mérito y socava la credibilidad de las estadísticas económicas federales que son una piedra angular de la toma de decisiones económicas inteligentes por parte de las empresas, las familias y los formuladores de políticas”, dijo el grupo.

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, ha sido la cara de la estrategia posterior al hecho de la Casa Blanca para destrozar el trabajo de Mcentarfer. Presionado por evidencia de manipulación en Domingo de “Meet the Press” de NBCdijo que ha habido un patrón de revisiones cada vez más grandes, posiblemente debido a que menos empresas que respondan a las encuestas desde la pandemia del coronavirus.

Expresado como un porcentaje del cambio en el nivel de empleo general, sin embargo, las revisiones se han vuelto más pequeñas a lo largo de los años, no más grande, según un análisis del Jefe del Laboratorio de Presupuesto de Yale. Es bueno recordar que los números de empleos mensuales se derivan de las encuestas diseñadas para estimar los cambios en miles a un número total de más de 150 millones. Incluso las revisiones más grandes reflejan un ajuste de menos del 1%.

Kristen Welker de NBC presionó a Hassett sobre si había evidencia de que las revisiones más recientes estaban de alguna manera equivocadas.

“Si miras el número en sí, es la evidencia”, dijo Hassett. (¡En realidad!)

Cuando se le pidió evidencia sobre el supuesto patrón de malversación estadística en otra entrevista esta semana en Fox News, Hassett señaló un informe de producto interno bruto “sorprendentemente positivo” justo antes de las elecciones presidenciales de 2012, cuando trabajaba como asesor de la campaña de Mitt Romney.

“Anteriormente había informado la campaña de Mitt Romney que pensaba que probablemente iban a tener un número que parecía una recesión, y de hecho, obtuvieron un número muy hermoso justo antes de las elecciones”, dijo Hassett.

Lo curioso: los números del PIB son producidos por la Oficina de Análisis Económico, una agencia en el Departamento de Comercio, no el BLS, una agencia en el Departamento de Trabajo. Así que Hassett no está ayudando a su caso contra el BLS aljadrarse de una agencia completamente diferente. Y, como ex director asociado de BEA anotado En respuesta a la afirmación de Hassett, el Estimación anticipada para el PIB del tercer trimestre en octubre de 2012 llegó al 2%, que Solo las expectativas modestamente superan. El número fue más tarde revisado hasta 3.1%.

Reidl, economista del Instituto Manhattan, también se desempeñó como asesor económico de la campaña de Romney 2012. Sin comentar específicamente a Hassett, lamentó el discurso.

“Ha sido decepcionante ver expertos en políticas que he conocido durante mucho tiempo y respetado decir que las cosas que tienen que saber son tergiversaciones”, dijo Reidl.

Dada la recopilación de datos descentralizados que entra en los informes mensuales de la situación laboral, no está claro cómo la instalación de un lacayo además de BLS podría afectar de inmediato los datos. Pero hay otras palancas que Trump puede tirar si no está contento con sus comentarios económicos. Ha reflexionado sobre el despido del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por ejemplo, sobre su negativa a reducir las tasas de interés, y un títere en el banco central podría ejercer un inmenso poder sobre la economía global.