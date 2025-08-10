Los defensores temen los planes de Trump después de la directiva para los datos transparentes de admisión a la universidad







Algunos defensores de la educación superior han buscado durante mucho tiempo la transparencia en los datos de admisiones de la universidad, pero las últimas acciones del presidente Trump para llevar ese sueño a la realidad vienen con la inquietud en cómo la administración usará la información.

En un memorándum firmado el jueves, el presidente se movió para exigir a las universidades que le dan al Departamento de Educación más datos de admisión. La secretaria de educación, Linda McMahon, recibe instrucciones de incorporarla en una base de datos fácilmente accesible para padres y estudiantes.

Si bien la información podría ser reveladora sobre cómo las instituciones eligen a los estudiantes, viene con un telón de fondo del miedo que el presidente se dirige a universidades que producen datos desfavorables en su opinión.

“Diré que muchas personas en el espacio, los investigadores y los think tanks por igual, han querido más transparencia en la caja negra que sean las admisiones universitarias. Por lo tanto, creo que desde esa perspectiva, muchas personas estarían interesadas en ver estos datos. Lo que cuestiono con esta administración es la intención de la colección de los datos”, dijo Wil del Pilar, Vicepresidente Senior de Edtrust.

McMahon tiene 120 días para expandir el alcance de los requisitos de informes, dejando a las universidades con las opciones para enviar o luchar en el sistema legal.

La medida se realizó sobre la preocupación de la administración, las universidades están utilizando “representantes raciales”, como las declaraciones de diversidad, para eludir el fallo de la Corte Suprema de 2023 que declaró que la raza no puede considerarse en las admisiones universitarias.

“Los estudiantes y los contribuyentes estadounidenses merecen confianza en la equidad e integridad de las instituciones de educación superior de nuestra nación, incluida la confianza de que están reclutando y capacitando a futuros médicos, ingenieros, científicos y otros trabajadores críticos vitales para las próximas generaciones de prosperidad estadounidense.

Las universidades que aceptan dinero federal ya deben compartir algunos datos con el departamento de educación, como los números de inscripción y las tasas de graduación.

Sin embargo, los datos de admisión se han mantenido en gran medida en secreto por varias razones.

Una razón se debe a las complejidades de compilar los datos en una hoja de cálculo precisa. Las oficinas de admisión a la universidad consideran no solo los puntajes de GPA y los exámenes, sino también actividades extracurriculares y ensayos personales que son difíciles de cuantificar.

Las universidades también pueden temer lo que el público pensará con respecto a con quién hacen y no admiten.

“Creo que una de las cosas que la gente va a ver es la cantidad de admisiones heredadas que se han llevado a cabo durante mucho, mucho tiempo, y esas admisiones son típicamente blancas”, dijo Marybeth Gasman, directora ejecutiva del Centro de Instituciones de Servicio de Minorías de la Universidad de Rutgers.

Después de la decisión de la acción afirmativa, la atención se centró en las admisiones heredadas, la práctica de admitir a los solicitantes con conexiones con ex alumnos o donantes ricos. Los expertos argumentan que esta práctica favorece en gran medida a los solicitantes ricos y/o blancos.

La práctica se ha denunciado a lo largo de líneas partidistas, y algunas escuelas la han prohibido voluntariamente.

Las escuelas también podrían recibir Flack si se descubre que admiten menos ganadores de subvenciones Pell u otros tipos de solicitantes en comparación con las instituciones rivales.

“Creo que, esa información, las instituciones han guardado eso porque no quieren que las narraciones a su alrededor se cierren para acceder a ciertas poblaciones de estudiantes debido a un mayor número de estudiantes denegados. No quieren salir esa narración”, dijo Pilar.

Cualquiera sea el resultado, los defensores temen que la administración Trump use esto como otra vía para despojar a las escuelas de sus fondos.

El presidente ha detenido colectivamente miles de millones de dólares a universidades por presunto antisemitismo, diversidad, prácticas de equidad e inclusión, y atletas transgénero en deportes femeninos.

Si bien el enfoque de la administración Trump está volviendo a las admisiones “basadas en el mérito”, un concepto que el gobierno federal hizo que Columbia y Brown acorden en sus acuerdos para liberar fondos federales, algunos dicen que los movimientos de la administración¿VOLUNTAD?tener el efecto opuesto.

Timothy Welbeck, director del Centro de antirracismo en la Universidad de Temple, dijo que este memorándum no aborda “Legado. No hacen nada sobre si su familia tiene la capacidad de donar grandes cantidades de dinero a su institución deseada. Pero van después de algunas de estas otras medidas que dicen que son discriminatorias e ignoran esto, lo cual es por eso que creo que realmente no es el mérito realmente el resultado previsto de estas conversaciones para comenzar con las que comienzan”. “.”.

“Esta lucha particular en torno a los números está tratando de dar otra línea de argumento a las personas que argumentan que las instituciones postsecundarias están discriminando a los blancos. Esa es una afirmación implícita en algunos de estos argumentos, y lo que diría a eso es que los hechos generalmente no se agotan”, agregó.





