JD Vance acaba de abordar los comentarios de Trump sobre quién será su supuesto “heredero” de Maga

El vicepresidente JD Vance evaluó el viernes los comentarios del presidente Donald Trump de que “probablemente” sucederá a Trump como candidato presidencial republicano en 2028.
En declaraciones a los periodistas en el Reino Unido junto con el secretario de Relaciones Exteriores británico David Lammy, Vance bromeó diciendo que no “quiere hablar sobre cosas humildes como la política”, antes de señalar que sentía que era demasiado pronto para comenzar a pensar en la próxima carrera presidencial.
“Mi opinión sobre la política de 2028 es que no estoy realmente enfocado incluso en las elecciones en 2026, mucho menos dos años después de eso”, dijo Vance. “Si hacemos un buen trabajo para el pueblo estadounidense, la política se encargará de sí misma”.
A principios de esta semana, se le preguntó a Trump si compartía la opinión de que Vance era el “heredero aparente” de Maga.
“Creo que lo más probable es que, con toda justicia, sea el vicepresidente”, respondió Trump, mientras flotaba al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, como otro posible contendiente que podría unirse con Vance.
“Creo que Marco también es alguien que tal vez se uniría con JD de alguna forma. También creo que tenemos personas increíbles, algunas de las personas en el escenario aquí.
“¿Ve al vicepresidente JD Vance como su sucesor, el candidato republicano en 2028?” El anfitrión Bret Baier le preguntó al presidente.
“No, pero es muy capaz”, dijo Trump en ese momento. “Hasta ahora creo que está haciendo un trabajo fantástico. Es demasiado pronto. Estamos comenzando”.