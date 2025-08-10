El candidato al alcalde del Partido Republicano insta a Trump a mantenerse fuera de la carrera de la ciudad de Nueva York

El candidato al alcalde del Partido Republicano insta a Trump a mantenerse...







El candidato de alcalde republicano de la ciudad de Nueva York, Curtis Sliwa, dijo que la interferencia del presidente Trump en las elecciones de Nueva York podría envalentonar al candidato demócrata Zohran Mandani.

“En esta situación, no ayuda si interviene en la ciudad de Nueva York”, dijo Silwa a Morgan McKay de Fox 5 sobre “Política inusual” el viernes.

“Todos los días es Trump versus Zohran Mamdani, es un buen día para Zohran Mamdani. Todos los días que Cuomo y Adams hablan de ti: ‘Tú te abandonas, trabajas’, es un buen día para Zohran Mamdani”, continuó.

La carrera de la ciudad de Nueva York para el alcalde ha provocado fuertes tensiones. Zohran Mamdani, el candidato demócrata, sorprendentemente ganó las primarias demócratas contra el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo. Cuomo ahora se está ejecutando como independiente junto con el actual alcalde de Nueva York, Eric Adams.

Trump se ha opuesto firmemente a la campaña de Mamdani para el alcalde de Nueva York. Lo llamó “lunático comunista” y dijo que si es elegido en noviembre, “se comporta mejor. De lo contrario, tendrá grandes problemas”.

El New York Times informó sobre Miércoles que Trump tenía múltiples llamadas telefónicas con Cuomo y estaba considerando “involucrarse” en la carrera de alcalde.

Sliwa, quien es el único candidato republicano y en un puesto de perdedor, dijo que no estaba sorprendido de que el presidente llamara a Cuomo, como “Cuomo ha estado hablando con Trump durante años”.

Agregó: “Solo le diría al presidente, pase su tiempo donde se necesita más, sobre intereses geopolíticos que afectan a todos los estadounidenses. Esta elección en la ciudad de Nueva York no afecta a todos los estadounidenses”.

Otros candidatos también se enfurecieron contra la mudanza de Trump. Mamdani publicó en X: “Hoy supimos que Andrew Cuomo está coordinando directamente con Donald Trump, incluso cuando este presidente envía agentes enmascarados para arrancar a nuestros vecinos de las calles y destripar los servicios sociales en los que muchos neoyorquinos confían”, publicó Mamdani en X.

“Es descalificador y una traición a nuestra ciudad”, agregó.

Pero Cuomo el jueves retrocedió el informe.

“No recuerdo la última vez que hablé con el presidente Trump”, dijo Cuomo duranteuna conferencia de prensaagregando que “nunca le ha hablado sobre la carrera del alcalde”.

Silwa ha atacado previamente a Mandani y culpó al término de alcalde de Adam por la victoria de Mandani en las primarias demócratas.

“No hay Zohran Mamdani si Eric Adams hubiera hecho un trabajo decente”, dijo Sliwa.





