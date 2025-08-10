Trump ofrece a Vladimir Putin mayor concesión

El presidente Donald Trump ofreció el jueves una importante concesión al presidente ruso Vladimir Putin, alimentando la incertidumbre sobre el papel de los Estados Unidos en el futuro del conflicto de tres años.

Trump le dijo a los periodistas que Putin no tiene que confirmar su asistencia a una reunión de tres vías entre él y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy como condición para mantener conversaciones cara a cara con él.

“Les gustaría reunirse conmigo, y haré todo lo posible para detener el asesinato”, dijo Trump sobre los líderes rusos.

Trump había dicho previamente a los líderes europeos, incluido Zelenskyy, el miércoles que se reuniría con Putin poco antes de celebrar una cumbre trilateral con los líderes de las dos naciones en guerra, Según el New York Times.

Pero Putin vertió agua fría en esa perspectiva un día después, diciendo “Ciertas condiciones deberían crearse” para tal reunión, mientras dejan en claro que no está preparado para aceptar sentarse con Zelenskyy.

Cuando se le preguntó si su fecha límite de viernes para que Putin acepte un alto el fuego para evitar nuevas sanciones económicas aún se mantiene en medio de los preparativos para su próxima reunión, Trump no parecía tan decidido a cumplir con su amenaza anterior.

“Va a depender de él”, dijo Trump sobre Putin. “Vamos a ver lo que tiene que decir”.

Mientras Putin flotó a los Emiratos Árabes Unidos como un lugar potencial para su reunión con Trump, dos fuentes familiarizadas con las negociaciones entre Rusia y los Estados Unidos le dijo a Fox News La reunión podría ocurrir tan pronto como el lunes en Roma, pero los planes aún no se han finalizado.

Si la reunión continúa, sería la primera vez que Putin se encuentra con un presidente de los Estados Unidos desde su cumbre de Ginebra con el entonces presidente Joe Biden en junio de 2021 antes de su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.