Trump en DC Crime represiones: “No habrá” Sr. Buen chico ‘







El presidente Trump señaló que estaba aumentando planes para abordar la violencia y el crimen en Washington, DC, reiterando que tendría una conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes, y agregó: “No habrá ‘Sr. Nice Guy’.

“Voy a hacer que nuestra capital sea más segura y hermosa de lo que nunca antes. Las personas sin hogar tienen que mudarse, de inmediato. Le daremos lugares para quedarse, pero lejos de la capital”, publicó Trump el domingo social de Truth.

“Los criminales, no tienes que mudarte. Vamos a ponerte en la cárcel donde perteneces. Todo va a suceder muy rápido, al igual que la frontera.

Pasamos de millones vertiendo, a cero en los últimos meses. Esto será más fácil, ¡prepárate! No habrá “Mr. Buen tipo”. Queremos que nuestra capital regrese. ¡Gracias por su atención sobre este asunto! “, Continuó.

La semana pasada, el presidente ordenó a los funcionarios federales de la ley que patrullaran las calles en Washington durante una semana. Estos esfuerzos están dirigidos por la Policía del Parque de los Estados Unidos e incluyen oficiales y agentes del FBI, la Agencia de Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Divisiones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias, según la Casa Blanca.

Trump también ha presentado previamente una revisión federal de la ciudad, lo que requeriría la aprobación del Congreso.

A principios de este año, firmó una orden ejecutiva que estableció un grupo de trabajo para hacer que DC sea “seguro y hermoso”, que es “garantizar una participación federal efectiva”.

“Como la capital federal, Washington, DC, es la única ciudad que pertenece a todos los estadounidenses y que todos los estadounidenses pueden reclamar como suyos. Como la ciudad capital de la nación más grande en la historia del mundo, debe mostrar espacios públicos hermosos, limpios y seguros”, dijo la orden.

También ordenó al Secretario del Interior Doug Burgum para eliminar a todas las personas sin hogar de la capital.

Las conversaciones de federalización se intensificaron después de que dos jóvenes de 15 años fueron arrestados la semana pasada en relación con el intento de robo de automóviles del ex empleado de la eficiencia gubernamental (DOGE) Edward Coristine, conocido como “bolas grandes”.

Trump pidió que DC cambiara su ley para cobrar a los adolescentes 14 años o más como adultos, ya que culpó a las tasas de criminalidad de la ciudad a los “jóvenes”.

“Washington, DC es una ciudad increíble, pero ha estado plagado de delitos violentos durante demasiado tiempo. El presidente Trump ha dirigido una mayor presencia de la policía federal para proteger a los ciudadanos inocentes. A partir de esta noche, no habrá un puerto seguro para los delincuentes violentos en DC”, dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

De acuerdo adatos Del distrito, el crimen en DC cayó un 35 por ciento en 2024, el más bajo que ha sido desde 2024.

El poste del domingo de Trump fue similar al día anterior, donde afirmó que DC “pronto será la ciudad más segura”,





