Las cuentas de Trump para dar dinero a los bebés plantean las preocupaciones de los expertos

“No pudimos obtener un solo demócrata para votar por $ 1,000 por cada bebé recién nacido en los Estados Unidos de América”. Vance dijo En Observaciones en un taller de máquinas en Pensilvania, una vista previa del impulso de los republicanos antes de los trabajos intermedios de 2026 para difundir el mensaje sobre la ley a pesar de su calificaciones de aprobación pésima.

Estas cuentas de ahorro, que los republicanos han denominado “cuentas de Trump”, darían a cada bebé nacido dentro de un cierto período de tiempo $ 1,000, comenzando el proceso de acumulación de interés a una edad temprana. Al igual que las verificaciones de estímulo del primer término de Trumptambién permiten al presidente asociar su nombre con una idea popular, lo que le permite usarla como cobertura mientras empuja otras políticas diseñadas para dañar a las familias más pobres.

“Eso es exactamente lo que es. Es la marca”, la representante Ayanna Pressley (D-Mass.), El patrocinador de la casa de Proyecto de ley de bonos para bebés de larga data de los demócratas y más ambiciososle dijo a HuffPost. “El gran proyecto de ley feo es profundamente impopular. Y entonces están buscando un par de edictos que puedan buscar cambiar el nombre de eso”.

Las cuentas del Partido Republicano podrían tener ciertos beneficios si se implementan de manera efectiva, dicen los expertos. A saber, proporcionan a los bebés un fondo de semillas que no tendrían de otra manera. En general, sin embargo, son una pálida imitación de La versión de la política de los demócratasy diseñado de manera que podría exacerbar las brechas de riqueza. Como admitió el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessentincluso podrían crear una apertura para privatizar partes clave de la red de seguridad de los EE. UU. A largo plazo. (La Casa Blanca Más tarde aclarado que las cuentas apuntan a “complementar, no sustituir” el Seguro Social).

“Las ‘cuentas de Trump’ crean una oportunidad única para que la próxima generación sea próspera”, dijo a HuffPost, portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers. “El crecimiento compuesto de estas contribuciones gubernamentales únicas para todos los recién nacidos estadounidenses los establecerá para el éxito a largo plazo”.

Sin embargo, el encuadre de los republicanos de estas cuentas elige sus deficiencias, así como el hecho de que muchas otras disposiciones del “billete grande y hermoso” reducen drásticamente los beneficios en los que las familias confían.

“Siempre hay un nivel de manipulación maestra en el marketing”, dijo Pressley. “Las cuentas de Trump no se tratan de ayudar a todos”.

Hay beneficios para estas cuentas, pero podrían dejar a las personas fuera.

El proyecto de ley de los republicanos describe los contornos de cómo funcionarán las cuentas, pero su eficacia real dependerá en gran medida de cómo están implementados, dicen los expertos.

En términos generales, la propuesta otorga a los bebés que son ciudadanos estadounidenses que nacen entre 2025 y 2028 un depósito de $ 1,000 financiado por el gobierno. Ese dinero se depositará en una cuenta de ahorros a la que estos bebés pueden acceder una vez que cumplan 18 años.

De vez en cuando, los familiares de estos niños y sus empleadores pueden contribuir hasta $ 5,000 adicionales cada año, todos los cuales se invertirán en el equivalente de un fondo mutuo.

Es notable que más bebés ahora tengan cuentas de ahorro, dicen los expertos.

“Suponiendo que podemos resolver la inscripción automática para este grupo piloto … habrá millones de niños que reciben $ 1,000 en una cuenta de ahorros que de otro modo no habrían tenido”, dijo Madeline Brown, experta en políticas del Instituto Urbano.

El senador Ted Cruz (R-Tex.), Un partidario de esta propuesta, ha enfatizado este beneficio, argumentando al Tribune de Texas que la política “hace de cada niño un capitalista” y le da a “cada niño algo de piel en el juego”.

Sin embargo, cuán impactantes son que sean vinculados a si los bebés se pueden inscribir fácilmente. Ese proceso debe ser automático Para garantizar la absorción, notan los expertos. Y cualquier posible barrera para abrir la cuenta o contribuir a ella podría disuadir la participación.

“Será muy fácil dejar a algunos niños fuera si esto no se piensa con mucho cuidado, y es probable que los niños que se queden fuera sean los niños que más necesitan estas cuentas”, dijo Michael Sherraden, director fundador de la Universidad de Washington en el Centro de Desarrollo Social de St. Louis.

Las cuentas se lanzarán oficialmente en 2026, y los formuladores de políticas han dicho que la elegibilidad de los bebés dependerá de tener un número de seguro social. Pero un desafío es que no hay un registro nacional para los bebés, dijo Sherraden, quien señaló que gran parte de estos datos se registran a nivel estatal.

“Si no estamos inscribiendo a todos en este programa, es probable que solo veamos a las personas de mayores ingresos aprovechandolo”, advirtió Brown.

Las ‘cuentas de Trump’ podrían empeorar la brecha de riqueza.

Una deficiencia clave de estas cuentas es que podrían profundizar las brechas de riqueza existentes.

Según la legislación de bonos de bebés anteriores de los demócratasque Pressley introdujo con el senador Cory Booker (DN.J.), los bebés también recibirían $ 1,000 para comenzar, luego depósitos posteriores del gobierno con el tiempo, calibrados al nivel de ingresos de una familia.

Según esta política, los niños de familias de bajos ingresos recibirían depósitos más grandes que los de mayores ingresos, un enfoque que buscaba nivelar tanto el campo de juego como garantizar que los niños pobres tendrían huevos de nidos robustos para cuando cumplieran 18 años.

Los niños podrían recibir hasta $ 2,000 en fondos adicionales por año a través de la propuesta de los demócratas.

La versión republicana no hace tal cosa, básicamente reforzando el status quo.

Debido a que las contribuciones adicionales vendrán de familias y empresas, los bebés probablemente verán el crecimiento de los ahorros reales son aquellos cuyos padres pueden proporcionarlo.

“Las familias de bajos ingresos no podrán contribuir con fondos adicionales”, dijo Brown. “Todos comienzan con $ 1,000 al principio, pero luego el segundo año, los niños de ingresos más altos reciben $ 5,000, los niños de bajos ingresos están obteniendo cero. Times 17 años adicionales”.

Según las cuentas de Trump, un niño que comienza con $ 1,000 y ninguna contribución adicional tendría alrededor de $ 3,500 a los 18 años, suponiendo un crecimiento del mercado del 7%, el crecimiento del mercado, el crecimiento del mercado. Informes de Texas Tribune. Esa cifra sería más de $ 170,000 para un niño que recibe la contribución máxima de $ 5,000 a una tasa de crecimiento comparable, señala la publicación.

Según la legislación de Baby Bonds, mientras tanto, un niño de las familias de ingresos más bajos tendría alrededor de $ 50,000 para cuando cumplan 18 años, Según un análisis del Instituto Urbano. Los destinatarios asumirían menos deuda de préstamos estudiantiles si se implementaran bonos de bebé, esa revisión encontró.

El proyecto de ley del Partido Republicano tampoco tiene en cuenta lo que se conoce como el “Benefit Cliff”. Para muchos programas sociales, las personas por encima de un cierto umbral de activos están aislados de los beneficios. Eso significa que si el dinero en estas cuentas de ahorro para bebés se cuenta para el patrimonio neto de un individuo cuando cumplen 18 años, en realidad podría dar como resultado que reciban menos apoyo social.

“De manera irónica, un bajo ingreso [person]… Eso tiene acceso a esta cuenta sería descalificado de otros recursos públicos “, dijo Darrick Hamilton, profesor de economía en la nueva Escuela para la Investigación Social que ayudó a desarrollar los lazos para bebés.

“Solo $ 2,000 en patrimonio neto … puede descalificar a los trabajadores de bajos ingresos de beneficios públicos críticos como ingresos de seguridad suplementarios o asistencia temporal para familias necesitadas ”, agregó Jason Ewas, experto en políticas en el Instituto Aspen.

La forma en que se gravan estas cuentas podría reducir la cantidad de apoyo que finalmente brindan a los destinatarios también.

Similar a una cuenta de jubilación individual (IRA), los fondos retirados de las cuentas de ahorro para bebés antes de que el titular llegue a cierta edad son Sujeto al impuesto sobre la renta así como una penalización, con algunas excepciones.

Los expertos dicen alternativas como un plan 529, que algunos padres ya usan para ahorrar para la educación superior y que no está sujeto a impuestos federales si el dinero se usa para las necesidades relacionadas con la escuela, podría ser una opción más favorable.

Estas cuentas ofrecen una distracción conveniente, dicen los críticos.

La factura de impuestos de Trump está programada para expulsar a millones de personas de Medicaid y romperse a través de nuevos requisitos laboralesmientras da beneficios de gran alcance para las corporaciones y los ricos.

En general, la legislación es impopularcon encuestas que muestran que Más de la mitad de los estadounidenses se oponen.

Como tal, es útil que Trump y los republicanos tengan una política que puedan caracterizar como dinero gratis para los bebés, Los críticos dicen.

Pressley describió la propuesta como un “caballo troyano” y “artimaña” que ayudó a la administración a parecer que está ayudando a los niños y las familias, incluso cuando ha tomado otros pasos los que hacen lo contrario.