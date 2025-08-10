Netanyahu: Israel no tiene ‘otra opción’ que aumentar la ofensiva de Gaza







El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que Israel “no tiene otra opción”, pero para intensificar su ofensiva en Gaza mientras su país enfrenta críticas elevadas por su conducta en medio de la guerra en el territorio.

“Dada la negativa de Hamas a dejar sus brazos, Israel no tiene más remedio que terminar el trabajo y completar la derrota de Hamas. Ahora, hemos hecho mucho. Tenemos alrededor del 70 al 75 por ciento de Gaza bajo el control israelí, el control militar. Pero tenemos dos restricciones de restricciones, OK? Estas son la ciudad de Gaza y los campamentos centrales y Moasi. Netanyahu dijo en una conferencia de prensa.

“El jueves pasado, el gabinete de Israel, el gabinete de seguridad de Israel, instruyó a las FDI a desmantelar las dos fortalezas restantes de Hamas en la ciudad de Gaza y los campamentos centrales”, agregó, refiriéndose a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). “Al contrario de las afirmaciones falsas, esta es la mejor manera de terminar la guerra y la mejor manera de terminarla rápidamente”.

Netanyahu dijo el jueves que el ejército israelí tiene la intención de hacerse cargo de Gaza y argumentó que era necesario para la seguridad de su país. Dijo que en una entrevista con Fox News, la toma del territorio fue planeado para “asegurar nuestra seguridad, eliminar a Hamas allí, permitir que la población esté libre de Gaza y pasarla a la gobernanza civil que no sea Hamas y nadie que defienda la destrucción de Israel”.

El viernes, el gobierno israelí confirmó que intentaría ocupar la ciudad de Gaza, una de las últimas áreas restantes en el territorio que aún no había sido evacuada o transformada en una zona de amortiguamiento israelí.

En un hilo la plataforma social x El domingo por la tarde, la oficina de Netanyahu dijo que el primer ministro había “hablado con” el presidente Trump.

“Los dos discutieron los planes de Israel para tomar el control de las fortalezas restantes de Hamas en Gaza para lograr el final de la guerra, el lanzamiento de los rehenes y la derrota de Hamas”, continuó la oficina de Netanyahu. “El primer ministro Netanyahu agradeció al presidente Trump por su firme apoyo a Israel desde el comienzo de la guerra”.





Fuente