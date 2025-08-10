Trump tiene una crisis de mediana noche en el ex funcionario de la calificación

El presidente Donald Trump disparó un ataque contra un ex funcionario republicano en un puesto social de verdad justo después de la hora del este del viernes.

“El ex teniente gobernador Geoff Duncan, de Georgia, es un perdedor total”, Trump, Trump escribió de Duncan, quien llamó a las mentiras del presidente sobre las elecciones de 2020 y ha seguido siendo un crítico abierto desde entonces.

“Nunca pude hacer nada, todo lo que hizo fue quejarse”, escribió Trump. “Ya no lo queríamos en el Partido Republicano, así que me dijeron que se convirtió en demócrata. Buena Ridance Geoff. ¡Ni siquiera tienes la oportunidad!”

Duncan, que era expulsado por el Partido Republicano del estado En enero, anunció esta semana que había dejado el Partido Republicano y se convirtió en demócrata.

En 2020, Duncan votó por Trump.

Pero después de perder las elecciones, Trump presionó a los funcionarios en múltiples estados, incluida Georgia, para anular los resultados. Trump atacó con frecuencia a Duncan, así como al gobernador de Georgia, Brian Kemp y al secretario de Estado, Brad Raffensperger, ambos republicanos, por negarse a anular la estrecha victoria de Joe Biden en ese estado.

Duncan finalmente decidió no buscar la reelección, mientras que Kemp y Raffensperger ganaron abrumadoramente la reelección en 2022 a pesar de las críticas de Trump.

Desde entonces, Duncan ha hecho apariciones regulares en los medios de comunicación, hablando en contra de Trump. En 2023, dijo que Trump tiene una “brújula moral más como un asesino de hacha que un presidente”.

También dijo que el Partido Republicano hoy no es el que creció.

“Donald Trump controla completamente a todo el Partido Republicano”. Duncan dijo en CNN el mes pasado. “El único ejemplo que puedo darle que equivale a que sea como un líder de culto deshonesto que entra en una iglesia y la asume. Los ha lavado el cerebro”.

Duncan habló en la Convención Nacional Demócrata el año pasado cuando respaldó al entonces vicepresidenta Kamala Harris.