Zelensky: No dejaremos que Rusia nos “engañe”







El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el domingo que Su país no dejará Rusia “engaña” a los Estados Unidos como una reunión entre el presidente Trump y el presidente ruso Vladimir Putin se avecina.

“Por supuesto, nuestro equipo está trabajando con los Estados Unidos, no pasa un solo día sin comunicación sobre cómo garantizar la paz real. Entendemos la intención de Rusia de tratar de engañar a Estados Unidos, no permitiremos esto. Valoro enormemente la determinación con la que el presidente Trump está comprometido a poner fin a los asesinatos en esta guerra”, dijo Zelensky en una dirección, Según una traducción Lanzado por su oficina.

En sus primeros meses atrás en el cargo, Trump y su administración han presionado para el fin de la guerra en Ucrania sin suerte. Trump dijo la semana pasada que se reunirá con Putin en Alaska el próximo viernes, lo que lo alberga para hablar sobre el final de la guerra en Ucrania.

“La muy esperada reunión entre mí, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Más detalles a seguir. ¡Gracias por su atención sobre este asunto!” Trump dijo en su plataforma social de verdad.

En su discurso dominical, Zelensky dijo que cada “día, muchas personas están dando sus vidas”.

“Pero la única causa raíz de estos asesinatos es el deseo de Putin de librar la guerra y manipular a todos los que entra en contacto”, agregó Zelensky. “En Ucrania conocemos bien a Rusia, y es por eso que, en circunstancias extremadamente difíciles, los ucranianos han soportado más de tres años de guerra a gran escala. Sin duda defenderemos nuestro estado y nuestra independencia. Agradezco a todos los que están ayudando”.





