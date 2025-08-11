Rosie O’Donnell ve la razón ‘peligrosa’ detrás de la Casa Blanca de Trump atacando ‘la vista’

“Debido a que no es suficiente dirigir el país al suelo, tienes que controlar lo que la gente ve, lo que escuchan, lo que piensan”, escribió O’Donnell. “¿Y ‘la vista’? Bueno, eso es demasiado mujer, una pequeña verdad, una pequeña alegría que dice Behar: ‘No creo que la insurrección fuera una visita a turistas, Karen’. Aparentemente, la verdad es peligrosa ahora “.
Los ejecutivos de ABC han presionado previamente a los anfitriones sobre su charla de Trump, con el anfitrión nocturno Jimmy Kimmel revelando en 2022 que los principales jefes de la red finalmente retrocedieron después de que inicialmente le pidieron que atenuara sus críticas.
El mes pasado, O’Donnell, cuya presencia en línea ha enfurecido recientemente a Trump, lo que lo lleva a amenazar con revocar su ciudadanía estadounidense, desgarró a CBS por ceder ante el “chantaje” del presidente con su sorpresa cancelación “Late Show”.
Mientras que CBS afirmó que la cancelación de “Late Show” era “puramente una decisión financiera” (posterior informes indicó que el programa enfrentaba desafíos financieros), los críticos han especulado que la red hizo el movimiento por razones políticas para que la empresa matriz Paramount Global pudiera obtener la aprobación del presidente de la FCC de Trump en un acuerdo de fusión multimillonario.
O’Donnell, en su puesto de Tiktok, despidió rápidamente a los críticos que caracterizan “la opinión” como “una amenaza de izquierda radical”.
“Solía pensar que la Primera Enmienda significaba algo. Solía pensar que no podías borrar una voz porque te incomodaba. Pero ahí es donde estamos”, dijo.
“No quieren equilibrio. Quieren obediencia. Y cerrarán cualquier cosa que recuerde a la gente cómo suena la libertad”.