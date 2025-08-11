





El ex cirujano estadounidense General Jerome Adams retrasó el domingo contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) recientemente redactando sus actividades de desarrollo de vacunas de ARNm a través de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico (BARDA).

“Quiero preguntarle sobre la política de salud porque días antes, el Secretario Kennedy hizo un anuncio de que Estados Unidos está deteniendo $ 500 millones para la investigación de vacunas sobre esa tecnología conocida como ARNm. Está muy familiarizado con ella porque se usó durante la velocidad de la Operación Warp para obtener muy rápidamente esa asquerosa vacuna”, dijo Margaret Brennan de CBS en “Face the Nation”.

“Sin embargo, el Secretario Kennedy dijo que las vacunas de ARNm, la cita,” No trabajes contra las infecciones respiratorias superiores “. ¿Sabes lo que quiere decir? ella agregó.

“Bueno, eso simplemente no es cierto. Sabemos que, que, según las estimaciones más conservadoras, se han salvado más de dos millones de vidas debido a la tecnología de ARNm. Nos ayudó a desarrollar vacunas Covid-19 en tiempo récord. Y es, francamente, el mayor logro del presidente Trump”, respondió Adams.

HHS anunció el martes pasado que estaba terminando las actividades de desarrollo de la vacuna contra el ARNm de Barda.

“Revisamos la ciencia, escuchamos a los expertos y actuamos”, dijo el secretario del HHS Robert F. Kennedy Jr. en un comunicado anterior.

La reducción de las actividades de desarrollo de la vacuna contra el ARNm presenta el final de los contratos con un valor total de casi $ 500 millones.

“Barda está terminando 22 inversiones en desarrollo de vacunas de ARNm porque los datos muestran que estas vacunas no se protegen de manera efectiva contra las infecciones respiratorias superiores como Covid y Flu.

La colina se ha comunicado con el HHS para hacer comentarios.





