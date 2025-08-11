Trump promete desalojar a las personas sin hogar de Washington, el funcionario dice que la Guardia Nacional puede ser desplegada

Washington, 10 de agosto (Reuters) – Presidente Donald Trump Se comprometió el domingo a desalojar a las personas sin hogar de la capital y los delincuentes de la cárcel de la nación, a pesar del alcalde de Washington, argumentando que no hay un aumento actual en el crimen.

Si bien los detalles del plan no estaban claros, la administración se está preparando para desplegar cientos de Nacional Guardia Tropas a Washington, un funcionario estadounidense le dijo a Reuters, una táctica controvertida Trump Usado recientemente en Los Ángeles abordar las protestas de inmigración sobre las objeciones de los funcionarios locales.

Trump no ha tomado una decisión final, dijo el funcionario, y agregó que el número de tropas y su papel aún se están determinando.

A diferencia de California y cualquier otro estado, donde el gobernador generalmente decide cuándo activar Guardia tropas, el presidente controla directamente el Nacional Guardia en Washington, DC

Instancias pasadas del GuardiaEl despliegue de la ciudad incluye en respuesta al ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de los Estados Unidos por parte de una multitud de partidarios de Trump.

“Las personas sin hogar tienen que mudarse, inmediatamente”, publicó Trump en su plataforma social de verdad. “Le daremos lugares para quedarse, pero lejos de la capital. Los delincuentes, no tienen que mudarnos. Vamos a ponerlo en la cárcel a donde pertenece”.

La Casa Blanca se negó a explicar lo que la autoridad legal Trump usaría para desalojar a las personas de Washington. El presidente republicano controla solo tierras y edificios federales en la ciudad.

Trump planea tener un conferencia de prensa El lunes para “detener el crimen violento en Washington, DC”, no estaba claro si anunciaría más detalles de su plan de desalojo en ese momento.

Hay 3,782 personas solteras que experimentan la falta de vivienda en cualquier noche en la ciudad de aproximadamente 700,000, dice la asociación comunitaria, una organización que trabaja para reducir la falta de vivienda en DC.

La mayoría de estos individuos están en refugios de emergencia o viviendas de transición, en lugar de en la calle, dice.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo el viernes que se desplegaron más agentes de la ley federales en la ciudad luego de un ataque violento contra un joven empleado de la administración que enfureció al presidente.

Los supuestos delitos investigados por agentes federales el viernes por la noche incluyeron “varias personas que llevaban una pistola sin licencia”, dijo el domingo automovilistas que conducen con licencias suspendidas y bicicletas de tierra, dijo el domingo un funcionario de la Casa Blanca.

El funcionario dijo que 450 agentes de la ley federales fueron desplegados en toda la ciudad el sábado.

El departamento de policía de la ciudad dice que el crimen violento disminuyó un 26% en DC en los primeros siete meses de 2025, en comparación con el año pasado, mientras que el crimen general cayó aproximadamente un 7%.

El alcalde demócrata de Washington, DC, Muriel Bowser, dijo el domingo que la capital “no estaba experimentando un pico de delitos”.

“Es cierto que tuvimos un terrible aumento en el crimen en 2023, pero esto no es 2023”, dijo Bowser en The Weekend de MSNBC. “Hemos pasado en los últimos dos años bajando el crimen violento en esta ciudad, lo que lo llevó a un mínimo de 30 años”.

Bowser dijo que Trump estaba “muy consciente” del trabajo de la ciudad con la policía federal después de reunirse con él hace varias semanas en la Oficina Oval.

20 años deGratisPeriodismo Tu apoyo alimenta nuestra misión Tu apoyo alimenta nuestra misión Durante dos décadas, HuffPost ha sido valiente, inquebrantable e implacable en la búsqueda de la verdad. Apoye nuestra misión de mantenernos por los próximos 20: no podemos hacer esto sin usted. Seguimos comprometidos a proporcionarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como tú! Su apoyo inicial nos ayudó a llevarnos aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes durante los tiempos inciertos. Ahora a medida que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Seguimos comprometidos a proporcionarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como tú! Su apoyo inicial nos ayudó a llevarnos aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes durante los tiempos inciertos. Ahora a medida que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Apoya a HuffPost Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.

El Congreso de los Estados Unidos tiene el control del presupuesto de DC después de que el distrito se estableció en 1790 con tierras de Virginia y Maryland, pero los votantes residentes eligen un alcalde y un consejo municipal.

Para que Trump se haga cargo de la ciudad, es probable que el Congreso tenga que aprobar una ley que revocara la ley que estableció el liderazgo elegido local.