Gonzales dice que ‘posiblemente’ debe tener límites para detener a los niños







El representante Tony Gonzales (R-Texas) dijo el domingo que "posiblemente" debe ser límites cuando se trata de la detención de niños inmigrantes.

“Sin embargo, vemos en los tribunales que la administración Trump está tratando de eliminar los límites en la detención infantil. Una de las únicas instalaciones de detención familiar de ICE está en su distrito en Texas. Y usted votó por el” gran y hermoso proyecto de ley “, dijo Margaret Brennan de CBS News en” Face the Nation “.

“E incluye una disposición que permite que las familias con niños sean celebradas indefinidamente, lo que contradice ese precedente de larga data de poner un límite de 20 días para detener a los niños. ¿Crees que eso debe cambiar en una legislación futura? ¿Debería haber límites para detener a los niños?” Brennan preguntó.

“Posiblemente. Quiero decir, la pieza legislativa es un camino mucho más largo”, respondió González. “Lo que he visto tanto en la administración Biden como en la administración Trump es que es … un delicado equilibrio, ¿verdad? ¿Cómo mantienes a las familias unidas?

En los primeros meses de su segundo mandato, la administración del presidente Trump ha tomado medidas enérgicas contra la inmigración.

A principios de este año, la administración Trump reanudó la detención familiar de inmigrantes, según una organización legal sin fines de lucro, que reavivó una práctica controvertida en su mayoría reducida en su mayoría bajo la administración Biden.

La aplicación de inmigración y aduanas (ICE) también eliminó recientemente el límite de edad para los nuevos empleados, lo que permite a los mayores de 40 años se convierten en parte de su fuerza de deportación.

"Estamos terminando el límite de edad para la aplicación de la ley de ICE", dijo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la plataforma social X. "Los candidatos calificados ahora pueden aplicarse sin límite de edad".





