JD Vance cita los lazos de los demócratas con Jeffrey Epstein

JD Vance cita los lazos de los demócratas con Jeffrey Epstein


El vicepresidente JD Vance tenía una excusa conveniente cuando se le preguntó sobre el molesto problema de su administración Jeffrey Epstein.

Mientras las preguntas persisten sobre la relación del presidente Donald Trump con Epstein y por qué el gobierno no ha publicado más información sobre investigaciones sobre el deshonrado financiero, Vance le recordó a los televidentes de Fox News que muchos demócratas tenían sus propios vínculos de Epstein.

“Sabemos que Jeffrey Epstein tuvo muchas conexiones con políticos de izquierda y multimillonarios de izquierda”, dijo Vance a Maria Bartiromo durante una entrevista en la edición de este fin de semana de “Futuros del domingo por la mañana”.

Si bien exponer los llamados archivos de Epstein fue una vez una prioridad para la base de Trump, la historia personal del presidente con el delincuente sexual condenado ha complicado esa promesa de la campaña.

Desestimando las demandas de las respuestas de los demócratas como mal tiempo y motivado políticamente, dijo: “Me río de los demócratas que ahora están de repente tan interesados en los archivos de Epstein. Durante cuatro años, Joe Biden y los demócratas no hicieron absolutamente nada sobre esta historia”.

Cuando Bartiromo preguntó sobre el representante republicano James Comer’s decisión de citar El presidente Bill Clinton y su esposa, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, para testificar en el Congreso sobre sus asociaciones de Epstein, Vance regresó a su argumento original.

“Los demócratas han tratado de hacer esta cosa de Epstein sobre cualquier cosa menos el hecho de que los multimillonarios demócratas y los líderes políticos demócratas fueron a la isla Epstein todo el tiempo”, dijo Vance. “Quién sabe lo que hicieron”.

Hay poco debate sobre las conexiones de Epstein con personas ricas y poderosas en todo el espectro político.

Documentos judiciales sin sellar en 2024 Incluyen los nombres de Clinton, su vicepresidente Al Gore, el multimillonario de Microsoft Bill Gates, el gobernador demócrata de Nuevo México Bill Richardson, el Príncipe Real Británico Andrew, el actor Kevin Spacey y el ícono pop tardío Michael Jackson y, por supuesto, Trump.

Sin embargo, el cambio de opinión del campamento de Trump con respecto al lanzamiento de los archivos de Epstein ha generado un intenso escrutinio, especialmente tras los informes de que el Fiscal General Pam Bondi le dijo al presidente que su nombre apareció en los materiales de investigación que aún no se han publicado en mayo.



