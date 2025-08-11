Graham: Putin ‘no puede tolerar’ ir ‘después de sus clientes’







El senador Lindsey Graham (Rs.C.) dijo el domingo que el presidente ruso Vladimir Putin “no puede tolerar” yendo “después de sus clientes” antes de una reunión de Alaska entre Putin y el presidente Trump.

“A Putin podría importarle un comino las sanciones. Los evade. Podría importarle una maldita cuántos rusos mueren. Lo único que no puede tolerar y vivir, si vamos tras sus clientes”, dijo Graham a Kristen Welker de NBC News en “Meet the Press”.

“Todo el objetivo es aplastar a sus clientes, India y China, y Brasil. Que si sigue comprando el petróleo de Putin y apoya su máquina de guerra, se le negará el acceso a nuestra economía. Esta es una nueva estrategia. Trump está todo dentro, en términos de perseguir a los clientes de Putin si no podemos terminar este pozo. Sin ingresos de petróleo y gas, Rusia colapsa”, agregó el Senador del Sur de Carolina.

En sus primeros meses atrás en el cargo, Trump y su administración han presionado para el fin de la guerra en Ucrania sin suerte.

Trump dijo la semana pasada que se reunirá con Putin en Alaska el próximo viernes, lo que lo acogía para hablar sobre el final de la guerra en Ucrania.

“La muy esperada reunión entre mí, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Más detalles a seguir. ¡Gracias por su atención sobre este asunto!” Trump dijo en su plataforma social de verdad.

El miércoles pasado, Trump anunció que elevaría aranceles a India en un 25 por ciento debido a su compra de petróleo ruso, lo que lleva los aranceles totales que el presidente ha colocado en el país del sudeste asiático al 50 por ciento.

El presidente firmó una orden ejecutiva que autoriza el aumento de la tarifa, aunque no entra en vigencia durante casi un mes. El aumento del 25 por ciento también viene junto con una tarifa “recíproca” del 25 por ciento que Trump anunció recientemente en India.





