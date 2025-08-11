Se le pregunta a Jen Psaki si teme que la administración de Trump “viene después” de ella

Jen Psaki fue preguntado por el presentador de MSNBC Ali Velshi si estaba preocupada por la administración Trump “viniendo después” de su “y su respuesta dio un giro inesperado.

Velshi, que estaba al margen de los invitados “All In” el viernes, se transmitió a Psaki y su programa “The Informe” cuando hizo una pregunta de sondeo sobre la agresión del presidente Donald Trump contra los periodistas y otros que percibe como enemigos.

“La gente me pregunta como periodista: ‘¿Estás, ya sabes, preocupado por la forma en que van las cosas con esta administración, ellos vienen tras ti y todo ese tipo de cosas?”, Dijo Velshi.

“Y creo que cualquiera que sea mi respuesta es como el doble para ti, ¿verdad? Eres periodista y estabas en la administración”, agregó, refiriéndose a su período como secretario de prensa de la Casa Blanca para el ex presidente Joe Biden.

“Necesito averiguar si tienes miedo porque si no tienes miedo, entonces estoy bien”, terminó Velshi.

“Sabes, trato de no serlo”, respondió Psaki. “Solo tengo miedo cuando se relaciona con mis hijos y las amenazas que llego a mi casa. Todos los tenemos. Pero de lo contrario, mira, creo que ambos somos muy afortunados de tener esta capacidad de decir lo que pensamos y compartir ideas con suerte en nuestros mejores días sobre lo que está sucediendo. Y eso es un gran regalo, así que eso es lo que trato de pensar”.

Entre las recientes acciones contra la cuarta finca, Trump demandó al Wall Street Journal y los reporteros Khadeeja Safdar y Joe Palazzolo por miles de millones de dólares, alegando que su acusación sobre la sugerente carta de cumpleaños de Trump al delincuente sexual Jeffrey Epstein en 2003 fue “malicioso” y causaría “daños financieros y reputales”.

CBS News recibió un éxito cuando Trump exprimió un acuerdo de $ 16 millones de la compañía matriz Paramount después de quejarse de las ediciones de rutina hechas por “60 minutos” en una entrevista con Kamala Harris antes de las elecciones. Afirmó que los recortes mejorarían sus posibilidades de victoria. Los expertos dijeron que la capitulación afectaría la libertad de la prensa, sin mencionar que parecía que Paramount estaba derribando a la administración porque necesitaría la aprobación de la administración para su eventual fusión con Skydance Media.

Trump también ha reprendido a los periodistas que hacen preguntas que no le gustan.

Echa un vistazo a la evaluación de amenazas de Psaki en el clip del intercambio de Mediaite aquí.