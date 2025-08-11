Paging the AP: ¿Qué está pasando con esta cobertura de Hezbolá?







En 2021, elAssociated Press denegó informesque los miembros de su personal en Gaza habían compartido un edificio de oficinas con Hamas. Tal vez era cierto, o tal vez no. Es la palabra de AP contra la inteligencia israelí. Después de esta semana, sin embargo, uno no puede evitar volver a visitar la pregunta.

AP publicó un informe esta semana titulado, “Los sobrevivientes del ataque del buscapersonas de Israel contra Hezbolá luchan por recuperarse”, planteando todas las preguntas obvias sobre sus opciones editoriales.

Para el contexto: los servicios del ejército e inteligencia de Israel se llevaron a cabo Una operación compleja el año pasado Dirigido a los terroristas de Hezbolá y sus oficiales: atrapar y detonar los dispositivos de buscapersonas en los que confían para comunicaciones supuestamente seguras y privadas. Los dispositivos fueron diseñados para herir en lugar de matar, para crear la máxima interrupción entre el liderazgo de Hezbolá en un momento en el que ya estaba disparando barreras de cohetes a Israel y una guerra completa parecía inminente.

La operación del buscapersonas fue de gran éxito, hirió a 3.000 y mató a una docena, con muy poco daño colateral. Dispersó la gerencia media de Hezbolá y paralizó su liderazgo. Entre los Pagers, una acción exitosa igualmente exitosa que involucra a Walkie-Talkies y una serie de ataques aéreos, ahora hay un alto el fuego entre el Líbano e Israel.

Uno podría pensar que Israel será elogiado por diseñar una operación tan dirigida con precisión, que minimizó tanto como sea posible el potencial de daño colateral. En cualquier medida razonable, la operación del buscapersonas muestra preocupación por la población civil donde Hezbolá incrusta a sus soldados y oficiales.

Israel es una energía nuclear con superioridad regional incuestionable en el aire y la artillería. La operación del buscapersonas fue un ejemplo de uso de inteligencia para evitar un segundo frente en su guerra contra Hamas mientras evitaba daños a los civiles en la medida de lo posible.

Sin embargo, aquí está el AP con un informe, completo con fotos originales, que retrata a Israel por tener un desprecio imprudente por la vida civil. Israel es el villano; Los terroristas que realizan una guerra de guerrillas desde sus salas de estar son las víctimas comprensivas.

“Israel se jacta de ello como un espectáculo de su destreza tecnológica e inteligencia. El primer ministro Benjamin Netanyahu recientemente presentó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un buscador de oro”, dice el informe de AP. “Sin embargo, los derechos humanos y los informes de las Naciones Unidas dicen que el ataque puede haber violado el derecho internacional, llamándolo indiscriminado”.

Agrega que los sobrevivientes “están en un camino lento y doloroso hacia la recuperación. Son fácilmente identificables, con ojos faltantes, caras mezcladas con cicatrices, manos con dedos faltantes, signos del momento en que verificaron los dispositivos de zumbido”.

Luego llegamos al pasaje relevante sobre los individuos que los AP entrevistaron para su informe, cada uno de los cuales fue recomendado a The Newswire por funcionarios de Hezbolá.

“Un representante de la Asociación de Hezbolá de heridos compartió con AP los contactos de ocho personas que habían expresado su preparación para compartir sus historias. El AP las contactó de forma independiente, y seis acordaron ser entrevistados. Incluyeron [Sarah] Jaffal y otra mujer, dos hijos de 12 años y dos hombres, uno predicador, el otro un luchador. Todos son funcionarios o combatientes de Hezbolá o miembros de sus familias “.

Si crees que todo esto suena loco, es porque lo es. En una historia sobre terroristas que han librado su guerra de décadas contra Israel de los centros de población civil, son los terroristas y sus asociados los que reciben un tratamiento comprensivo, casi como si fueran héroes. El AP nunca hace que Hezbolá sea responsable de construir una zona de guerra alrededor de los civiles libaneses, incluidos niños y familiares. Ni siquiera se sugiere que sea algo profundamente malvado y egoísta para los terroristas de Hezbolá llevar a cabo campañas militares de los mismos lugares donde duermen sus hijos.

Entre este informe y las acusaciones anteriores de simpatías proterroristas, parece que el AP y sus stringers en Gaza y Jerusalén pueden influir activamente en la cobertura para favorecer el terrorismo.

No olvides que el Newswire se mantuvo durante mucho tiempo en su empleo de un fotoperiodista llamado Hassan Eslaiah despuésrecibir informes creíblesque era un agente activo del terrorismo palestino. El AP finalmente cortó los lazos con Eslaiah poco después de la masacre del 7 de octubre. El Newswire también trabajó con el freelancer Yousef Masoud, también acusado de colaborar con los terroristas de Hamas.

Ex corresponsal de AP Matti Friedman -Una fuente de la acusación de que los empleados de AP compartieron un edificio de oficinas con Hamas, dijo el mes pasado a los reporteros del Newswire dentro y cerca del autocensor de Gaza, por temor a la retribución de Hamas.

“Tuvimos un gran reportero en Gaza, un palestino que siempre había sido realmente un excelente reportero”, dijo el mes pasado. “Teníamos un detalle en una historia. El detalle era crucial. Fue que los combatientes de Hamas estaban vestidos como civiles y se consideraban civiles en el número de muertos, algo importante que se debe saber, que salió en una historia de AP”.

Friedman agregó: “El periodista me llamó unas horas más tarde. Estaba claro que alguien había hablado con él, y me dijo: estaba en el escritorio en Jerusalén, así que estaba escribiendo la historia de la oficina principal en Jerusalén. Y él dijo, Matti, debes sacar ese detalle de la historia. que ahora cumplíamos con la censura de Hamas.

Entre su testimonio, los supuestamente stringers proterroristas, y ahora este artículo largo y comprensivo sobre los terroristas de Hezbolá, uno no puede sacudir la sensación de que el AP y sus empleados tienen un favorito claro en el conflicto.

Quizás Friedman está equivocado. Tal vez está mintiendo. Tal vez la inteligencia israelí se equivocó sobre el AP y Hamas compartiendo un edificio de oficinas. Tal vez la inteligencia israelí mintió.

Por otra parte, si la AP realmente simpatizó con Hamas, Hezbolá y todos los demás cultos de la muerte antiisraelí, ¿qué estaría haciendo de manera diferente?

Becket Adams es escritor en Washington y director de programa para elCentro Nacional de Periodismo.





