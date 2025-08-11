Trump se enfurece a la ‘degenerada’ Nancy Pelosi sobre los tratos de existencias

El presidente Donald Trump acusó furiosamente a la ex presidente de la casa Nancy Pelosi (D-Calif.) De Shady Stock Market Tratings este fin de semana.
Disparar una publicación social de la verdad enojada El sábado por la noche, el presidente escribió: “Crooked Nancy Pelosi, y su marido muy” interesante “, vencieron a todos los fondos de cobertura en 2024. En otras palabras, estas dos” mentes “muy promedio vencieron a todos los súper genios en Wall Street, miles de ellos”.
“¡Todo es información privilegiada! ¿Alguien está investigando esto?” Luego preguntó.
No esconder toques de amargura, agregó Trump: “Ella es una degenerada repugnante, que me abogó dos veces, sin motivos y perdió! ¿Cómo te sientes ahora, Nancy?”
La habilidad de comerciar de su esposo Paul Pelosi ha sido durante mucho tiempo un tema de conversación.
Durante años, la cartera de Paul Pelosi ha superado regularmente los fondos de cobertura superior, planteando preguntas sobre si el papel de su esposa en Washington, DC, ha ayudado a darle una ventaja injusta en el mercado.
Pelosi ha afirmado que no tiene voz en las decisiones comerciales de su esposo y defendió sus tratos de acciones como su derecho a participar en el mercado libre.
Aunque anteriormente se respaldó por la idea de promulgar restricciones comerciales a los políticos, Pelosi parece haber cambiado su posición en los últimos días.
El mes pasado, ella respaldado El senador Josh Hawley (R-Mo.) Bipartidista respaldó la Ley Honesta (deteniendo las transacciones de propiedad y no éticas), lo que prohibiría a los legisladores federales, el presidente y el vicepresidente de las acciones comerciales.
“El pueblo estadounidense merece la confianza de que sus líderes elegidos están sirviendo al interés público, no a sus carteras personales”, Ella le dijo a Associated Press en julio.
En 2023, cuando se introdujo originalmente la legislación, se denominó la Ley Pelosi, abreviatura de evitar que los líderes electos posean valores e inversiones.
Aunque los hábitos comerciales de la pelosis han levantado las cejas, Trump no ha sido tímido para lograr su posición política en ganancias.