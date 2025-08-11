Seis meses de Shakedowns del extorsionista en jefe de Estados Unidos







Confieso que el presidente Trump me hace reír.

No es la risa de que alguien lo pase bien. Es la risa de Shake-Your-Head, no puedo decirlo, una especie de gruñido involuntario por la descarada del presidentemintiendoy la gran audacia de su iluminación de gas.

El último ejemplo fue la diana de las redes sociales de Trump acusando al líder demócrata del Senado Chuck Schumer (DN.Y.) de “extorsión política” por negociar aDesenfriar fondos aprobados con el Congresopara los Institutos Nacionales de Salud a cambio de la confirmación de algunos nominados de Trump.

¿Trump quejándose de extorsión política? ¿Cómo no puedes reírte de lo absurdo de ello?

El segundo término de Trump básicamente se ha definido por la magnitud de la extorsión que puede ser llevada a cabo por un presidente que no tiene reparos en abusar de su poder.

La extorsión es un rasgo de Trump tan definitorio que fue la pieza central de un reciente legendario instantáneoEpisodio de South Park. En el programa, el presidente amenaza la pequeña ciudad con una demanda masiva, obligando a sus líderes a un acuerdo multimillonario. El episodio profano e hilarante me recordó que el ridículo puede ser un arma poderosa contra los líderes dictatoriales.

Se necesita con urgencia en este momento. Los arquitectos de la presidencia del Proyecto 2025 del Proyecto 2025 de Trump están siguiendo el libro de jugadas anti-Freedom que el primer ministro autoritario de Hungría, Viktor Orban, ha utilizado su voluntad a las universidades, los medios de comunicación, el sistema legal.

Comencemos con las universidades.

Hace unos años, JD Vancedichoen una conferencia nacional de conservadurismo que el movimiento necesitaba “atacar agresivamente a las universidades en este país”. Ese ataque esen curso.

Trump y su equipo se han involucrado en una extorsión desnuda contra algunas de las principales universidades de la nación, amenazando miles de millones de dólares en investigación del cáncer y otros proyectos públicos beneficiosos para obligar a las escuelas a alinearse con la ideología MAGA.

El precio del chantaje ha variado de la escuela a la escuela, pero ha incluidocientos de millones de dólaresEn lo que equivale a los pagos de rescate y al abandono de cualquier tipo de compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión.

La libertad de la prensa, esencial para una sociedad democrática, también es un objetivo de la extorsión de Trump.

Trump tiene un largo historial de hostilidad hacia los puntos de venta que no adoran suficientemente su grandeza. Ha usado las redes sociales paraataquemedios de comunicación y reporteros individuales yRILLES UP COMPLETAS ENGRADOSquien se burla de los periodistas que cubren sus manifestaciones.

Eso es lo suficientemente malo. Pero las cosas han empeorado durante su segundo mandato, lo que se guía por una teoría del poder presidencial de la derecha como prácticamente ilimitada e inexplicable.

Trump está utilizando la Comisión de Comunicaciones Federales anteriormente independientes paraamenazarLos medios de comunicación cuya cobertura es crítica con el presidente.

Lamentablemente, algunos titanes de negocios han renunciado a la pelea. Propietarios de CBS, desesperados por ganar la aprobación de la FCC parauna fusión corporativa intensamente deseadaeligió ceder en la extorsión de Trump en lugar de montar una defensa legal a lo que fue prácticamente reconocido universalmente como una demanda absurda y sin mérito.

Quizás incluso peor de lo que Stephen Colbert llamó el “soborno grande y gordo“, Los propietarios de CBS acordaron ensuciar la red con un supervisor ideológico oficial, lo que llevó a la comisionada de la FCC Anna M. Gómez asonar la alarmasobre la FCC “imponiendo controles nunca antes vistos sobre las decisiones de la sala de redacción y el juicio editorial, en violación directa de la Primera Enmienda y la ley”.

Además de todo eso, Trump hacantoque “también anticipamos recibir $ 20 millones de dólares más de los nuevos propietarios, en publicidad, PSA [public service announcements]o programación similar, para un total de más de $ 36 millones de dólares “.

Como señaló en respuesta la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) “Esto apesta a la corrupción. “

Trump también ha librado un escandaloso yinconstitucionalCampaña dirigida a abogados y bufetes de abogados que lo desagradan. Ha emitido una serie de órdenes ejecutivas para castigar a los abogados individuales y amenazar la capacidad de las empresas para hacer negocios.

De acuerdo aUn informe reciente de ProPublicanueve grandes empresas cedieron a la extorsión de Trump, llegando a acuerdos que les exigen que proporcionen casi $ 1 mil millones en trabajo pro bono por causas aprobadas por Trump.

ProPublica tambiéninformesque algunas de las empresas más grandes del país están retrocediendo el trabajo legal pro bono que podría enojar de alguna manera a la administración Trump, dañando a los defensores del medio ambiente, la igualdad LGBTQ, la responsabilidad policial y más.

En resumen, nadie conoce la extorsión como el presidente Trump. Tal vez es por eso que alcanzó el término cuando estaba presionando la ira sobre Schumer. Francamente, las negociaciones que triunfan “nuciado“En palabras de Fox News, parecía un trato básico de ida y vuelta que se supone que es el genio de Trump.

Creo que Trump se ha acostumbrado demasiado a las personas que se enfrentan a sus demandas. Eso es peligroso.

Es una buena noticia que los demócratas del Senado se niegan a simplemente seguir mientras los republicanos rozan un candidato horrible a Trump tras otro. Es bueno que los demócratas de Texasse negó a acompañarUn esquema de redistribución de distritos corrupto exigió Trump.

Líderes en todas partes, tome nota. Nuestro país necesita resistencia persistente al extorsionista en jefe.

Svante Myrick es presidente de People for the American Way.





