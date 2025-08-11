El actor de renombre dice que Donald Trump le invitó a salir el día que se finalizara su divorcio.

La dos veces ganadora del Oscar, Emma Thompson, no sentía nada cerca del amor en realidad cuando Donald Trump le pidió que saliera a cenar en el pasado.
La estrella de “Howards End” dijo el sábado en el Festival de Cine de Locarno que Trump la llamó en su trailer mientras filmaba la película política de 1998 “Colores primarios”. También fue el día en que su divorcio del actor Kenneth Branagh fue finalizado.
“Él dijo: ‘Hola, este es Donald Trump’. Pensé que era una broma y pregunté: “¿Cómo puedo ayudarte?” Tal vez necesitaba instrucciones de alguien. por telégrafo. “Dije: ‘Bueno, eso es muy dulce. Muchas gracias. Me pondré en contacto contigo'”.
Thompson, quien recibió un premio de carrera y estrenó su última película en el festival, “The Dead of Winter”, concluyó que Trump la estaba “acechando”.
“Me di cuenta de que ese día, mi divorcio, mi decreto de divorcio, ya sabes, los documentos finales de mi divorcio habían llegado”, dijo, Según The Hollywood Reporter. “Y pensé, apuesto a que tiene personas que buscan personas adecuadas que pudiera sacar en su brazo, ya sabes, un buen divorciado. Eso es lo que estaba buscando, y encontró el número en mi trailer. ¡Quiero decir, eso es acechar!”
Si bien puede haber mostrado sentido y sensibilidad al rechazar a Trump, quien ha tenido una historia preocupante con mujerella vio cómicamente una oportunidad perdida.
“Podría haber tenido una cita con Donald Trump, y luego tendría una historia que contar”, dijo. “Podría haber cambiado el curso de la historia estadounidense”.
HuffPost contactó a la Casa Blanca para hacer comentarios.