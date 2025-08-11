Actualizaciones en vivo: Trump para confiscar el control de la policía de DC, activar la Guardia Nacional; Dems Rail contra movimientos

Actualizaciones en vivo: Trump para confiscar el control de la policía de...







El presidente Trump anunció el lunes que invocará una adquisición del Departamento de Policía de Washington, DC y activará la Guardia Nacional en la capital de la nación, ya que el crimen y la apariencia del Distrito de Columbia se convierte en uno de sus objetivos.

“Nuestra capital ha sido superada por violentas pandillas y criminales sedientos de sangre, que iba a turbas de juventud salvajes, maníacos y personas sin hogar, y no vamos a dejar que suceda más. No vamos a tomarlo”, dijo Trump en una amplia conferencia de prensa de la mañana.

A fines de la semana pasada, el presidente ordenó la policía federal desplegada por la noche para evitar delitos violentos en partes de la ciudad.

Los demócratas criticaron la acción, llamándolo un “agarre de poder descarado” y una “farsa” y “teatro político”.

Si bien DC es el foco del comienzo de la semana, Trump se dirige el viernes a Alaska para una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin. La administración espera un avance en las negociaciones de paz con Moscú y una discusión sobre las adquisiciones territoriales. Pero el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que Ucrania no cederá territorio a Rusia.

