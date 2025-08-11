Stephen Colbert tiene una respuesta épica al ataque de Trump en su programa

Stephen Colbert tiene una respuesta épica al ataque de Trump en su...





Trump a principios de semana se convirtió en Colbert y sus compañeros anfitriones nocturnos Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon.

“Colbert no tiene talento”, dijo el presidente. “Fallon no tiene talento. Kimmel no tiene talento”.

Trump ha estado celebrando el anuncio del mes pasado de que el programa de Colbert sería cancelado y, el miércoles, predijo que los dos Jimmys serán “próximos” porque “Colbert tiene mejores calificaciones que Kimmel o Fallon, ya sabes”.

“Lo sabía”, estuvo de acuerdo Colbert con el presidente, pero también defendió a sus colegas nocturnos: “Para ser justos, creo que todos somos igualmente sin talentos”.

Pero también tuvo una sorpresa para el presidente.

“Gracias por mirar, señor”, dijo. “Y gracias por aceptar estar en nuestra nueva promoción”.

Rodó un nuevo clip de promoción simulada para “The Late Show” celebrando sus clasificaciones.

“Stephen Colbert es el número uno en la noche”, dijo la voz en el anuncio. “Pregúntele a nuestros espectadores de ancianos”.

Eso llevó al clip del presidente señalando las calificaciones de Colbert.

“Todos están mirando”, señaló la promoción, y agregó: “Todavía cancelado”.

El show de Colbert fue cancelado el mes pasado cuando la compañía matriz de CBS Paramount intentó completar una fusión que requirió la aprobación federal. Dado el odio abierto de Trump sobre el programa, los críticos dijeron que la compañía estaba tratando de ganar el favor de Trump para ayudar al acuerdo a aprobar la Comisión Federal de Comunicaciones.

La compañía también le pagó a Trump $ 16 millones para resolver una demanda que la mayoría de los observadores legales creían que no tenía mérito.

20 años deGratisPeriodismo Tu apoyo alimenta nuestra misión Tu apoyo alimenta nuestra misión Durante dos décadas, HuffPost ha sido valiente, inquebrantable e implacable en la búsqueda de la verdad. Apoye nuestra misión de mantenernos por los próximos 20: no podemos hacer esto sin usted. Seguimos comprometidos a proporcionarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como tú! Su apoyo inicial nos ayudó a llevarnos aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes durante los tiempos inciertos. Ahora a medida que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Seguimos comprometidos a proporcionarle el periodismo inquebrantable y basado en hechos que todos merecen. Gracias nuevamente por su apoyo en el camino. ¡Estamos realmente agradecidos por lectores como tú! Su apoyo inicial nos ayudó a llevarnos aquí y reforzó nuestra sala de redacción, lo que nos mantuvo fuertes durante los tiempos inciertos. Ahora a medida que continuamos, necesitamos su ayuda más que nunca. Esperamos que se una a nosotros una vez más. Apoya a HuffPost Ya contribuido? Inicie sesión para ocultar estos mensajes.

Mira en el monólogo del jueves por la noche “Late Show”:





Fuente