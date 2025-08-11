Alcalde de DC Bowser: Policía de Trump Takeover ‘inquietante y sin precedentes’







El alcalde de DC, Muriel Bowser, calificó el lunes el lunes “inquietante y sin precedentes del presidente Trump en el distrito” inquietante y sin precedentes “, pero dijo que no se sorprendió.

“Voy a trabajar todos los días para asegurarme de que no sea un desastre completo. Déjame decirlo así”, dijo a los periodistas el lunes por la tarde, solo horas después Trump anunció El gobierno federal tomaría el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) y desplegaría las tropas de la Guardia Nacional.

Bowser, que ha tenido una relación cordial este término con Trump, incluso cuando el presidente ha criticado el liderazgo del distrito sobre el crimen y Gente sin escuidad Viviendo en los espacios públicos de DC, dijo que no se le dio un aviso antes del plan completo de Trump, pero sospechaba que estaba llamando a la Guardia Nacional cuando el presidente anunció una sesión informativa sobre el crimen de DC.

Trump declaró una emergencia de seguridad pública, allanando el camino para una adquisición temporal de la policía local forzada bajo la regla de origen de DC.

“Vamos a trabajar todos los días para poner fin a esta emergencia, lo llamaré la ‘llamada emergencia'”, dijo Bowser.

Bowser dijo que cree que las opiniones de Trump sobre DC están “conformadas por su experiencia de la era Covid durante su primer mandato”.

“Es cierto que esos fueron tiempos más desafiantes relacionados con algunos problemas”, dijo. “También es cierto que experimentamos una espiga de crimen después del coviV, pero trabajamos rápidamente para establecer leyes y medidas que sacaron a los delincuentes violentos de las calles y les dieron a nuestros oficiales de policía más herramientas, por lo que hemos visto una gran disminución en el crimen”.

“Estamos en un mínimo de crimen violento de 30 años”, agregó.

Trump y sus partidarios han retrasado las estadísticas oficiales de delitos de DC que muestran incidentes violentos que han caído este año y después del aumento posterior al covid.

“Nuestra capital ha sido superada por pandillas violentas y criminales sedientos de sangre, itineradas de jóvenes salvajes, maníacos drogados y personas sin hogar, y no vamos a dejar que suceda más. No vamos a tomarlo”, dijo Trump a los periodistas durante una sesión informativa de la Casa Blanca más temprano en el día.

“Se está convirtiendo en una situación de total y total sin ley”, agregó.

Además de retrasar la representación del crimen del presidente en el distrito, Bowser también retiró los mensajes más contundentes de que los esfuerzos de Trump equivalen a una adquisición directa.

Trump dijo que había aprovechado el administrador de la Agencia de Control de Drogas (DEA) Terry Cole para servir como líder federal de MPD. Cole informará al Fiscal General Pam Bondi, y Bowser continuará trabajando junto con el liderazgo policial actual, dijo el alcalde. Bondi y Bowser coordinarán los esfuerzos, ya que Bowser describió el acuerdo, pero ella dijo que está esperando hablar directamente con Bondi.

“Permítanme ser claro, ya que nuestra Carta de Reglas de Interior también está clara y el Presidente la orden ejecutiva reafirma: La Jefe Pamela Smith es la Jefe del Departamento de Policía Metropolitana y sus 3.100 miembros trabajan bajo su dirección “, dijo.” La carta de la regla de origen requiere que el alcalde brinde los servicios de MPD durante condiciones especiales de emergencia, y seguiremos la ley “.

Según el orden ejecutivo Trump firmó: “El alcalde proporcionará los servicios de la fuerza policial metropolitana, ya que el fiscal general puede considerar necesario y apropiado”.

Hablando junto con Bowser, Smith dijo que la “relación de MPD con nuestros socios federales no es nuevo”.

“Hacemos esto a diario”, dijo.

Pero Bowser elaboró lo que ella ve como resultados potencialmente desastrosos de la intervención federal.

“Lo que podría ser un desastre es si perdemos comunidades que no llamarán a la policía, eso podría ser un desastre … si las comunidades no hablarán con la policía cuando se ha cometido un delito y podrían ayudar a resolver ese crimen, eso podría ser un desastre”, dijo.





