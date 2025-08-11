Nadler hace campaña con Mamdani: ‘Trump no es amigo de nuestra ciudad, y tampoco Andrew Cuomo’

Nadler hace campaña con Mamdani: ‘Trump no es amigo de nuestra ciudad,...







El representante Jerry Nadler (DN.Y.) hizo campaña con el candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, criticando tanto al presidente Trump como al ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo.

“Nueva York siempre se ha enfrentado a los matones y defendió lo que es correcto, incluso cuando es difícil, por eso estábamos tan sorprendidos al saber que Andrew Cuomo llamó a Donald Trump por consejo después de las primarias demócratas”, dijo Nadler en una conferencia de prensa junto a Mamdani. “Esta traición muestra exactamente a qué nos enfrentamos: los políticos dispuestos a legitimar la mayor amenaza de nuestra ciudad para su beneficio personal. La verdad es que Cuomo y Trump son muy similares”.

“Ambos usan su poder para servirse a sí mismos y a sus donantes ricos, no a la gente. Si no estaba claro antes, debería ser ahora. Donald Trump no es amigo para nuestra ciudad, y Andrew Cuomo. Es por eso que la elección del próximo alcalde de la ciudad de Nueva York es tan crítica”, agregó.

Mamdani recientemente criticó fuertemente los movimientos de Trump sobre la carrera de alcalde de la ciudad de Nueva York.

“Hoy supimos que Andrew Cuomo está coordinando directamente con Donald Trump, incluso cuando este presidente envía agentes enmascarados para arrancar a nuestros vecinos de las calles y destripar los servicios sociales en los que muchos neoyorquinos confían”, dijo Mamdani en una publicación del miércoles en la plataforma social X.

“Es descalificador y una traición a nuestra ciudad”, agregó.

The New York Times reportado la semana pasada Que ocho fuentes dijeron que el presidente habló en privado sobre entrar en la carrera en un intento por evitar que Mamdani ganara las elecciones de noviembre.

Según el Times, el presidente ha presionado recientemente un congresista republicano y los empresarios de Nueva York sobre el cual de los rivales de Mamdani que creen que podrían ganar contra el candidato demócrata.

Trump y el ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, también candidato para el alcalde de la ciudad de Nueva York, discutieron la carrera en una llamada telefónica en las últimas semanas, informó The Times.

Durante una conferencia de prensa la semana pasada, Cuomo dijo No podría “recordar la última vez que hablé con el presidente Trump”, también agregó que “nunca le ha hablado sobre la carrera del alcalde”.

