Alcalde de Chicago: Trump enviando la Guardia Nacional “solo serviría para desestabilizar nuestra ciudad”







El alcalde de Chicago, Brandon Johnson (D), dijo el lunes que el presidente Trump que envía a la Guardia Nacional a su ciudad “solo serviría para desestabilizarlo”.

“Desde mi primer día en el cargo, la seguridad pública ha sido mi máxima prioridad. En solo dos años hemos hecho un progreso histórico, conduciendo homicidios en más del 30% y reduciendo los tiroteos en casi un 40% solo en el último año”, Johnson “, Johnson, dijo en un Declaración del lunes.

“La semana pasada, supimos que el presidente Trump redujo otros $ 158 millones en fondos para programas de prevención de violencia en ciudades como Chicago. Estos recortes están en la cima de la administración Trump desmantelando la oficina de prevención de violencia armada y terminando más de $ 800 millones en subvenciones para programas anti-violencia en todo el país”, agregó.

Johnson agregó que, en el caso, Trump “quiere ayudar a que Chicago sea más seguro, puede comenzar liberando los fondos para los programas anti-violencia que han sido críticos para nuestro trabajo para reducir el crimen y la violencia”.

“Enviar a la Guardia Nacional solo serviría para desestabilizar nuestra ciudad y socavar nuestros esfuerzos de seguridad pública”, agregó.

Los comentarios de Johnson se producen después de Trump el lunes Senceló Chicago Mientras anunciaba que estaba tomando el control de la policía del Distrito de Columbia y desplegando la Guardia Nacional. El presidente amenazó también para enviar al guardia a la ciudad ventosa y anunció que no terminaría la fianza en efectivo a pesar de ser una ley estatal.

Trump retrató los movimientos, que implicarán alrededor de 800 tropas de la Guardia Nacional, como una respuesta a las altas tasas de criminalidad en la capital de la nación. Sin embargo, las estadísticas policiales muestran que las tasas de criminalidad en el distrito han caído bruscamente en los últimos dos años.

“Nuestra capital ha sido superada por pandillas violentas y criminales sedientos de sangre, itinando turbas de juventud salvajes, maníacos drogados y personas sin hogar, y no vamos a dejar que suceda más. No vamos a tomarlo”, dijo el presidente.

El Presidente se está haciendo cargo del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) a través de la Sección 740 de la Regla de Interior del Distrito de Columbia. El Congreso aprobó la Ley en la década de 1970 para dar control de DC sobre sus asuntos locales.

La acción de Trump en la capital de la nación sigue su despliegue de las tropas de la Guardia Nacional y el Cuerpo de Marines a Los Ángeles hace unos meses. Los movimientos policiales del presidente en ambas ciudades han provocado una intensa reacción violenta de los demócratas, así como a los residentes de las ciudades.

El presidente también tiene una historia de enfrentamiento con los líderes de Chicago, culpándolos en 2018 por lo que llamó un aumento increíble en la violencia armada en la ciudad.

