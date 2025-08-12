Trump siente apretón de las tarifas

Negocio y economía Negocio y economía Lo grande Historia Altos costos después de que los aranceles representen una amenaza para Trump y el Partido Republicano El costo de vida en Estados Unidos es proyectado para elevarse Debido a la última ronda de aranceles del presidente Trump, y ese es un problema político para el presidente y los legisladores republicanos. © AP Trump hizo campaña en 2024 para reducir el costo de comestibles y otros alimentos básicosun mensaje que resonó fuertemente con los votantes. Sin embargo, más de seis meses después del segundo mandato de Trump, los costos de los comestibles y otros bienes esenciales, como los automóviles, han seguido aumentando, correspondiendo a un caer en el índice de aprobación de trabajo de Trump y una visión pública agria del manejo de la economía por parte de Trump. El costo de incluso las comidas “baratas” se ha convertido en forraje para el debate en las redes sociales, ya que las personas se quejan de todo, desde el precio de McDonald’s Hash Browns hasta Coca-Cola. El Precio de los huevos ha disminuido en los últimos meses, pero una docena sigue siendo, en promedio, 64 centavos más caros que hace un año, mientras que el precio del pollo, la carne molida y el jugo de naranja fueron más caros el mes pasado en comparación con hace un año. Mientras que la inflación medida por el Índice de precios al consumidor Se ha estabilizado al 2.7 por ciento, los formuladores de políticas temen que los precios de los bienes y servicios puedan aumentar nuevamente, lo cual es una gran razón por la que la Reserva Federal duda en reducir las tasas de interés, un punto importante de tensión entre el presidente de la Fed, Jerome Powell y Trump. Alex Bolton de la colina tiene más aquí. Bienvenido a la colina Boletín de negocios y economíaSoy Sylvan Lane, cubriendo la intersección de Wall Street y Pennsylvania Avenue. ¿Alguien te envió este boletín? Suscríbete aquí. Lecturas esenciales Noticias comerciales y económicas clave con implicaciones esta semana y más allá: Trump aprovecha al economista conservador EJ Antoni para servir como el próximo jefe de estadísticas laborales El presidente Trump anunció el lunes que nominaría a EJ Antoni, un economista principal de la conservadora Fundación Heritage, para servir como el próximo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales después de que expulsó al líder anterior. Historia completa

Trump se reúne con el CEO de Intel después de pedir su renuncia El presidente Trump se reunió el lunes con Lip-Bu Tan, el CEO de Intel, a quien Trump unos días antes había pedido que renunciara por las afirmaciones de que estaba “en conflicto”. Historia completa

Las existencias se desploman mientras Wall Street aparece en la punta de la inflación Las acciones cerraron con pérdidas el lunes cuando Wall Street se prepara para el primer informe federal de inflación publicado después de que el presidente Trump expulsó al jefe de la agencia responsable de producirlo. Historia completa

Bill Ackman pide fusión de Fannie-Freddie mientras Trump se burla de la salida a bolsa El inversionista activista Bill Ackman expresó su apoyo a una fusión entre Fannie Mae y Freddie Mac como el presidente Trump Mulls, lo que hace que las ambas empresas públicas de las empresas de titulización hipotecaria. Historia completa

El Oficina de Estadísticas Laborales Lanza lo último Índice de precios al consumidor (IPC) Informe el martes a las 8:30 a.m. EDT Trump nomina a un economista conservador a la agencia principal que compila empleos, datos de inflación WASHINGTON (AP) – El presidente Donald Trump dijo el lunes que nominó a EJ Antoni, economista jefe …

Pequeñas empresas Aparato ortopédico para los efectos secundarios castigadores de las tarifas de Trump (NYT)

Sinclair está explorando Opciones de fusión por su negocio de transmisión (CNBC) Disparando la cabeza de BLS: ¿Estados Unidos se está convirtiendo en Argentina? Abolir la monarquía en la Reserva Federal

